عاجل السعودية:- موعد استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الرابعة والبحث عن الدعم عبر sbis.hrsd

موعد استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الرابعة نقدمه لكم حيث أصبح موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي هو الشغل الشاغل للمواطنين في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، حيث ينتظره العديد من المستفيدين للحصول على مبلغ الدعم من أجل تلبية احتياجتهم الأساسية من الغذاء والدواء، وقد تم اعتماد هذا النظام من أجل المواطنين السعوديين وحاملي الجنسية محدودي الدخل أو الذين هم تحت خط الفقر.

موعد استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الرابعة



من جانبهم أعلن مسئولين وزارة الموارد البشرية السعودية عن الموعد النهائي لبدء إيداع مبالغ الدعم المالية في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، وأوضحوا أنه سيتم الصرف في مطلع كل شهر ميلادي أول خمسة أيام، أما إّا صادف الأمر عطلة رسمية أو حدث وطني فإنه من الممكن بعد اجتماع لجنة من الطوارئ المختصين بشئون المعاشات على صرف المعاشات قبل بداية العطلة الرسمية أو بعدها حسب المخطط له من قبل الجهات المختصة.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

خصصت وزارة الموارد البشرية السعودية مجموعة من الأشخاص هم الذين يستحقون ولهم الأولوية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، وهم:

السيدات الأرامل.

السيدات المطلقات.

الأشخاص الذي تجاوزوا سن الستين.

الأشخاص المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأسر التي يكون مجموع دخلها الشهري لا يتجاوز الألف ريال سعودي.

الأفراد العاطلين عن العمل ومجموع دخلهم الشهري لا يتجاوز الخمسمئة ريال سعودي.

رابط التسجيل في المعاش الاجتماعي المطور

يرغب العديد من المواطنين السعوديين وحاملي الجنسية التسجيل في المعاش الاجتماعي المطور، قبل انتهاء مدة التقديم المعلن عنها على المنصة الرسمية المختصة بأمور معاش الضمان الاجتماعي المطور، وهو منصة الدعم والحماية والمعونة الاجتماعية السعودي وهو أحد المواقع الإلكترونية المتفرعة من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعودية، وطريقة التسجيل هي: