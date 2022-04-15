نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حقيقة صرف” مكرمة خادم الحرمين الشريفين لمستفيدي الضمان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بمكرمة خادم الحرمين الشريفين لمستفيدي الضمان 1443، حيث انتشرت الكثير من الأخبار المتعلقة بالمكرمة بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يريد الكثير من الأشخاص أن يتم صرفها هذا العام على الرغم من عدم صدور اي قرار بصرفها حتى الآن للمستفيدين، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن ماهية المكرمة الملكية، وما هي التوقعات المتعلقة بصرفها هذا العام لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وهذا سواء مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور أو الضمان الاجتماعي القديم، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

مكرمة الضمان الاجتماعي 1443

وتعتبر مكرمة الضمان الاجتماعي من أكثر المواضيع التي تشغل بال المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة، وخاصة مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزراة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية، حيث ينتظر المواطنين والمواطنات صدور القرار الملكي بصرف المكرمة لهم كالعام الماضي.

حيث صدر القرار الملكي العام الماضي بشهر رمضان 1442 بصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، أو كما أطلق عليها في الأوساط السعودية “المكرمة الملكية”، وهذا بعد أن جائت التوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بصرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي حينها.

كم مبالغ صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان

وقد صدرت التوجيهات الملكية ا لعام الماضي بصرف حوالي مليار ريال و850 مليون ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد تم توزيع المبالغ على المستفيدين بالكيفية التالية:

تم صرف 1000 ريال للمستفيد الرئيسي في نظام الضمان.

و500 ريال لكل تابع.