هل سيتم صرف مكرمة الضمان الاجتماعي الأسبوع الثاني من رمضان أم لا؟ والفئات المستحقة للمكرمة الملكية

قد يتساءل بعض المواطنين السعوديين هل سيتم صرف مكرمة الضمان الاجتماعي الأسبوع الثاني في رمضان أم لا، وذلك فضولا منهم لمعرفة موعد صرف المكرمة لهذه السنة لكي يتمكنوا من توفير السلع الأساسية لحياتهم، فهذه المكرمة هي ما تجعلهم يعيشون حياة كريمة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لذلك يريدون معرفة موعد صرف هذه المساعدة المالية حتى يعرفوا اذا ما كانوا مستحقين لهذه المكرمة أم لا، وسنعرفكم في هذا المقال عن أهم التفاصيل التي تخص موضوعنا الهام تابعوا معنا.

هل سيتم صرف مكرمة الضمان الاجتماعي الأسبوع الثاني من شهر رمضان

إلى الآن لم تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد محدد لصرف مكرمة الضمان الاجتماعي الملكية، ولكن من المتوقع أنها ستصرف للمواطنين المستحقين في الاسبوع الثاني من شهر رمضان ولكنه لم يحدد بعد على انه الموعد النهائي، وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين بالإعلان عنها للفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي، ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها الحكومة التي يجب توافرها من أجل معرفة كافة التفاصيل التي تخص هذا الشأن، وذلك لوصول ذلك الدعم المالي لمستحقيه ومساعدتهم على عيش حياة راغدة وهنيئة بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ولذويهم.

الفئات المستحقة للمكرمة الملكية للضمان الاجتماعي

أعلنت الحكومة السعودية أن الفئات المستحقة للمكرمة الملكية سواء من مواطني المملكة العربية السعودية بأكملهم أو من مستحقي الضمان الاجتماعي هم من هذه الفئات الآتية:

المواطنين الغير قادرين على العمل ولا يمكنهم الحصول على أي مصدر دخل ثابت لإعانتهم على أعباء الحياة.

اليتامى والمطلقات واللاتي ليس لديهن عائل يعولهن.

المسنين العجائز الذي بلغوا سن الشيخوخة.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

هناك بعض الخطوات التي يجب علينا اتباعها لكي نستطيع الاستعلام عن الضمان الاجتماعي وهي: