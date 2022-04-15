نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة والاستعلام من وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة والاستعلام من وزارة العمل ، وهي من أهم الخدمات الإلكترونية التي تم توفيرها مؤخرًا في المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الداخلية السعودية ، وخاصة من خلال منصة أبشر الإلكترونية. من خلال موقعنا ثقفني نتعرف على خطوات الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة أو من خلال رقم الهوية الوطنية.

استعلام عن وافد هارب برقم الإقامة

تهدف وزارة الداخلية السعودية إلى توفير الأمن والسلامة لمواطنيها في المملكة ، ولهذا السبب أصدرت مجموعة كبيرة من القوانين المهمة ، من أجل تنظيمها ، بحيث في حالة تقديم بلاغات الهروب في الوافد إلى المملكة العربية السعودية ، وزارة الداخلية تفرض غرامات عليه ، وبالتالي يجب على كل شخص يرتكب أي عمل مخالف للقوانين السعودية أن يحضر نفسه أمام الجهات المختصة ، حتى لا يتعرض لعقوبة قانونية أو لغرامات كبيرة. والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الريالات.

أطلقت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب أو الاستعلام عن وافد هارب عبر بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي تحتوي على كافة بيانات الوافدين. . من خلال الخطوات التالية يمكنك الاستعلام عن تقرير الهروب برقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية

طريقة الاستعلام عن وافد هارب برقم الإقامة

عليك أن تذهب إلى موقع وزارة الداخلية السعودية ، بوابة أبشر ، ومن هناك ، قم بتسجيل الدخول إلى الاستفسارات الإلكترونية.

عند إدخال رقم الإقامة الخاص بالهارب ، وكذلك كتابة أرقام التحقق التي تظهر على المنصة ، فقد حان الوقت للاستعلام عن هذه الخدمة.

الآن وبعد الضغط على علامة التبويب “عرض” يمكنك التعرف على جميع بيانات الوافد الهارب ، لتتمكن من معرفة تاريخ انتهاء إقامته ، وعدد التقارير المقدمة من هذا العامل أو الموظف الوافد.

الاستعلام عن وافد هارب عبر وزارة العمل

ومن خلال منصة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمكن الاستعلام عن الوافد الهارب حيث تتوفر الخدمة من خلال الوزارتين سواء وزارة العمل أو وزارة الداخلية. احصل عليه من خلال الخطوات التالية: