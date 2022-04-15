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عمر شويل - جدة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة وكيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة وشروطه ، الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر أصبح الآن من الخدمات المتاحة للمقيمين في المملكة العربية السعودية ومن يستضيفهم والذي يعرف بالكفيل فقط تأكد من رقم الإقامة والمضيف رقم الهوية متاح واتبع الخطوات.

تأشيرة الخروج والعودة

هذه التأشيرة هي التي تحدد لكل وافد إلى المملكة العربية السعودية توقيت الدخول والخروج منها بشكل قانوني ، والآن يمكنهم التعرف على صلاحية التأشيرة إلكترونيًا لتسهيلهم ، حيث يحتاج الوافد والكفيل دائمًا إلى التأكد من خلال الاستفسار عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة بحيث لا تنتهي صلاحيتها ويتحملون أعباءهم. عواقب هذا الأمر ، لذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية يمكنهم الاستفسار عن مدى صلاحيتها. من التأشيرة بأكثر من طريقة ؛ إما برقم الهوية أو رقم الإقامة.

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة

كيفية الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر

كيفية استخدام منصة إنجاز لتسهيل تصاريح الأحداث في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من خلال أبشر مع رقم الإقامة

تفصلك عدة خطوات بسيطة عن التحقق من صلاحية تأشيرتك ، وهي كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية .

اختر أبشر للأفراد.

اكتب اسم المستخدم ورقم الهوية ، ثم أدخل كلمة المرور ورقم التحقق.

انقر فوق تسجيل الدخول.

أمامك مجموعة من الخدمات المتوفرة على المنصة ، اختر الاستفسارات الإلكترونية منها.

انقر فوق جوازات السفر ، وحدد الاستعلام عن التأشيرة.

أنت مطالب بإدخال جميع بيانات التأشيرة ، ثم ستظهر معلومات البداية والنهاية الخاصة بالتأشيرة ، وبعد ذلك ستعرف صلاحيتها.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر رقم هوية أبشر

المراد هنا هو رقم هوية الراعي أو المضيف ، والخطوات لا تختلف كثيراً عن سابقتها ، ولكن يجب تدوينها بالتفصيل على النحو التالي:

اضغط على رابط منصة أبشر.

اختر الخدمات الفردية وقم بتسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور.

اكتب رقم التحقق الذي يظهر أمامك على الشاشة.

انقر فوق حقل الاستفسارات الإلكترونية وحدد جوازات السفر.

سينقلك الموقع إلى صفحة يطلب منك فيها تسجيل البيانات بدقة.

اكتب رقم معرف مضيفك ورقم تصريح إقامتك.

انقر فوق “عرض” للاطلاع على معلومات التأشيرة وما إذا كانت منتهية الصلاحية أو لا تزال سارية.

بعد الانتهاء من خطوات الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من خلال أبشر بإحدى الطريقتين السابقتين ، يمكنك الآن تمديد إقامتك على الأراضي السعودية إذا كانت على وشك الانتهاء ، تعرف معنا على الطريقة.

طريقة تمديد فترة تأشيرة الخروج والعودة

من أجل البقاء بشكل قانوني على أراضي المملكة ، يجب أن تكون تأشيرتك سارية ، ماذا لو كانت على وشك الانتهاء ولم تكن مستعدًا بعد لمغادرة المملكة؟

هنا يجب عليك تمديدها لفترة أخرى حتى يكون خروجك بالطريقة المشروعة ، وهذا الأمر يتطلب زيارات من المقيمين إلى الجهات المنوطة بهذه الأمور في وزارة الداخلية السعودية ، ولكن الآن أبشر هو أفضل وسيلة لجميع هؤلاء. من خلال اتباع عدة خطوات وهي:

قم بتسجيل طريقة وصول إلى منصة أبشر ، كما ذكرنا بالتفصيل سابقًا.

حدد حقل الخدمات الإلكترونية ، وانقر فوق تجديد التأشيرة.

الضغط على خدمة الزيارات الشخصية.

اختر تمديد تأشيرة العودة.

أدخل رقم التأشيرة في الحقل المخصص لها ، بالإضافة إلى رقم معرف المضيف.

بعد ذلك ، قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة وحدد فترة التمديد التي تريدها.

ما هي شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

طالما أن العامل خارج المملكة ويريد هو أو كفيله تمديد تأشيرتك حتى يكون دخوله قانونيًا ، فهناك مجموعة من الشروط التي يجب الوفاء بها:

دفع أي غرامات أو مخالفات مرورية تتعلق بالشخص المراد تمديد تأشيرته.

ألا يكون مسجلا هارب أو متوفى.

أن يكون بالفعل خارج الأراضي السعودية وقت تمديد التأشيرة له.

يجب أن يتم التمديد قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ العودة.

لا تقل صلاحية إقامة العامل عن 90 يومًا ، بالإضافة إلى فترة التمديد ، في حالة التأشيرة الصادرة لرحلة واحدة فقط.

كم رسوم خدمة تمديد التأشيرة

100 ريال سعودي هي رسوم خدمة تمديد التأشيرة الفردية. 200 ريال للتأشيرة المتعددة.

وهنا حرصنا على سرد خطوات الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر بأكثر من طريقة ، بالإضافة إلى تحديد طريقة تمديد التأشيرة لمن يرغب في ذلك. لبذل الجهد كما كان من قبل.