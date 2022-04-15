عايز سلفة سريعة وبإجراءات بسيطة وبدون تعقيدات ادخل على منصة سلفة الالكترونية واحصل على 5000 ريال سعودي

طبعا الظروف صعبة وبتدور على سلفة فورية وسريعة ادخل مباشرة على منصة سلفة . تقدر من خلال الدخول عليها انك تحصل على 5000 ريال سعودي . منصة سلفة الآن منحت وقدمت سلفة سريعة وفورية بدون الحاجة أن تقوم بتحويل راتبك . وكذلك بدون الحاجة الي وجود كفيل . تقدر من خلال تسجيلك الكترونيا من أي مكان كان ؛ أن تقوم بالتسجيل على المنصة . وكذلك متابعة الخطوات التي سوف نقوم بسردها في مقالتنا تلك . وبكل سهولة وفي خلال 15 دقيقة من وقت التسجيل تقدر تحصل على سلفتك مباشرة . أما عن كيفية السداد ؛ فإن منصة سلفة اتاحت لكافة المتقدمين عليها تحديد طريقة السداد . وكذلك المدة المناسبة له والتي يستطيع من خلال ظروفة سداد قيمة هذا القسط . واما عن منصة سلفة فهي شركة تقنية مالية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي .وأنشئت هذه المنصة منذ فترة ظهور وتفشي فيروس كورونا . وقد جاءت تلك المنصة لكي تقوم بمساعدة كافة أبناء الوطن السعودي . وذلك جراء التزامهم المنازل ووقف بعض الأعمال التي بشأنها قد أثرت بشكل سلبي على اقتصادهم وظروفهم المعيشية . فقد منحت الآن منصة سلفة هذا القرض ؛ وذلك لكي تعمل على مساعدة المواطنين السعوديين في تيسير أعمالهم الاقتصادية . وكذلك تحسين دخلهم والمساهمة في سد كافة احتياجاتهم الشخصية . وكذلك سداد المصروفات التعليمية الخاصة بأبنائهم . أو العمل على مشروع بسيط يمكن من الوفاء بسداد تلك الاحتياجات . فأنه يمكنك البدء من خلال حصولك على قرض من منصة سلفة الالكترونية . أو أن كنت تبحث عن مصاريف زفاف والظروف مش مساعدة على ذلك . الان تقدر أيضا تحصل على سلفتك من المنصة .واعلم جيدا أن منصة سلفة تتفق في احكامها الشريعة الاسلامية وتتوافق تماما معها ؛ وذلك في كافة عمليات التمويل المقدمة من خلالها . كما أنه في حالة أي تعثر اثناء التسجيل على المنصة . يمكنك فورا الاستعانة بخدمة العملاء والتي سوف تتابع معك لحظة بلحظة اثناء التسجيل والمساعدة . والان سوف نتابع عبر مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني . والذي نتابع عليه كل ماهو جديد ومحل بحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث . سوف نعرض خطوات التي يجب اتباعها لعملية التسجيل على المنصة . وكذلك الشروط التي يجب معرفتها والتي يجب أن تتوافر في كل متقدم على منصة سلفة .

شروط منصة سلفة الالكترونية

أولا / يجب أن يعرف كافة المتقدمين على تلك السلفة من منصة سلفة الالكترونية أنهم لابد أن يكونوا حاملي الجنسية السعودية فهذه السلفة لا تمنح الا للمواطنين السعوديين فقط . كما أنه لابد أن يكونوا من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية .

ثانيا / كما أنه يجب على المتقدمين وكما اشترطت منصة سلفة أن يتراوح اعمارهم ما بين عمر 16 عاما وحتى 60 عاما .

ثالثا / لابد على المتقدمين على القرض المقدم من منصة سلفة أن يكونوا قد عملوا باحدي القطاعات داخل المملكة العربية السعودية العامة وكذلك الخاصة .

خطوات التسجيل على منصة سلفة وكيفية الحصول على القرض

اولا / لكل المتقدمين على تلك السلفة الدخول مباشرة على الموقع الرسمي المخصص لمنصة سلفة الالكترونية . ثانيا / وبعد الدخول على الموقع قم بالبدء في خطوات تسجيل الدخول . وذلك عبر إنشاء المتقدم كلمة السري الخاصة بة وكذلك البدء في كتابة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم بطريقة صحيحة .كذلك كتابة الهوية الوطنية الخاصة به . ثالثا / الضغط بعد ذلك على أيقونة طلب تمويل . رابعا / وعم أهم مراحل التسجيل والمرحلة الاخيرة قم بالضغط على كلمة تمويل شخصي . والتي تستطيع هنا من خلال هذه الايقونة من اختيار المبلغ الذي ترغب في الحصول عليه من هذا التمويل والذي يصل مع المتقدم الى 5000 ريال سعودي. ومن ثم أيضا اختيار المدة التي تناسب كل متقدم وطريقته في سداد هذا القرض .

ومن هنا نكون قد انتهينا من كيفية التسجيل و الخطوات يمكنك الآن الحصول على سلفتك من منصة سلفة الالكترونية بعد إتمام تلك الخطوات في غضون 15 دقيقة فقط . لكم منا دوما عبر موقعنا موقع ثقفني دوام النجاح والتوفيق .