تمويل يصل إلى 500 ألف ريال لرواد الأعمال وفترة سماح تصل إلى 12 شهراً

عدد كبير من رواد الأعمال في المملكة العربية السعودية يبحثون عن أفضل وأقصر طرق تمويل أنشطة رواد الأعمال، وتقدم العديد من الجهات التمويلية العديد من الحلول التمويلية بعد تقديم بعض الأوراق والمستندات المطلوبة، والتي تتمثل في صورة من الهوية الوطنية لرائد الأعمال، وصورة من السجل التجاري، وبعض المتطلبات الأخرى التي سيتم توضحيها خلال السطور القليلة القادمة، بالإضافة إلى أن رائد الأعمال يمكن الحصول على مبلغ مالي يبدأ من 50 ألف ريال، ويصل إلى 500 ألف ريال سعودي بعد تقديم الطلب.

تمويل رواد الأعمال

منتج تمويل رواد الأعمال هو أحد المنتجات التمويلية التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتم تخصيص منتج تمويل رواد الأعمال للأفراد التي ترغب في تأسيس كيان تجاري خاص بهم، ويمكن الحصول على مبلغ تمويلي يصل إلى 500.000 ريال سعودي، والحصول على رعاية كاملة لمدة ثلاثة سنوات من بداية الحصول على التمويل، ويستهدف المنتج العديد من القطاعات، ويستثنى أيضاً بعد القطاعات.

ما هي القطاعات المستهدفة

بحسب ما ورد في الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، فإن كافة القطاعات والأنشطة يمكن قبولها، ولكن هناك بعض القطاعات التي حددها البنك الغير مقبولة مثل قطاع التأمين والوساطة، بيع المجوهرات والساعات والمنتجات الثمينة، قطاع بيع وتربية الثروة الحيوانية، المنتجات الزراعية، الأنشطة الغير قانونية، قطاعات الأنشطة القائمة على المضاربة، ويدعم التمويل كافة الأنشطة المدعومة من الصناديق الحكومية الأخرى.

مميزات تمويل رواد الأعمال من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل مالي يبدأ من 50.000 ريال، ويصل إلى 500.000 ريال.

مدة تمويل تصل إلى خمس سنوات.

فترة سماح تصل إلى 12 شهراً.

طريقة السداد شهرياً.

رسوم سنوية 4% مع إمكانية خصم الرسوم من مبلغ التمويل.

شروط تمويل رواد الأعمال

يجب أن يكون عمر المستفيد من 21 عاماً حتى 55 عاماً.

أن يكون السجل الائتماني سليم ولا تتجاوز التعثرات إلى 15.000 ريال.

يجب ألا تقل نسبة الضمان عن 100% من إجمالي مبلغ التمويل، بشرط أن يكون نوع الضمان كفالة شخصية.

يجب ألا يكون لدى المستفيد أكثر من سجل تجاري باستثناء المراد تمويله.

يجب التفرغ الوظيفي للمتقدم للحصول على التمويل.

يجب توافر المؤهل أو الخبرة لأصحاب الأنشطة المهنية.

أن يكون المشروع جديداً.

الأوراق والمستندات المطلوبة

صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

صورة من المؤهل العلمي، ويجب ألا يقل المؤهل عن الثانوية العامة.

صورة من السجل التجاري بشرط ألا يتجاوز عمر السجل 6 أشهر.

نموذج الكفالة.

صورة من الخبرات والأنشطة المهنية.

خطوات التقديم على تمويل رواد الأعمال

من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية، أتاح البنك خدمة التقديم الإلكتروني على منتج تمويل منشآت رواد الأعمال، وذلك من خلال رابط تمويل رواد الأعمال، علماً أنه يجب توافر صورة من الهوية الوطنية، العنوان الوطني، الآيبان، ورقم الهاتف الجوال المسجل على منصة أبشر، وفي حال وجود استفسارات تخص أي من منتجات بنك التنمية الاجتماعية، أتاح البنك التواصل مع قنوات الاتصال المتمثلة في الحساب الرسمي على تويتر، أو التواصل عبر البوابة الرسمية للبنك، أو من خلال رقم 920008002، أو عبر زيارة أي من فروع البنك من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الرابعة مساءً.