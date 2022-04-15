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تسجيل طلب العوائد السنوية mof.gov.sa من وزارة المالية في المملكة لغير القادرين من الفئات الممولة بصرف العوائد مع اتباع الشروط التي يجب توفرها في صاحب الطلب، حيث تبحث عدد من الفئات عن الدعم المقدم من الوزارة إليهم مع تقديم الوثائق لضمان شمولهم بالدعم المطلوب ونقوم بعرض الخطوات اللازمة والشروط الواجب توفرها في صاحب الطلب.
تسجيل طلب العوائد السنوية mof.gov.sa تحديث بيانات المسجلين 1443 موعد نزول أوامر الدفع
يبحث عدد من فئات المجتمع السعودي من الضعفاء والمعاقين وغير القادرين عن طرق الدعم والمساعدة لهم من الجهات الرسمية للمملكة، وتوجد عدد من الجهات الحكمية التي تقوم بتقديم المساعدة شهريا أو مرة في العام أو بشكل دوري، حسب الحاجات وحسب ما يتم توفيره لفئات المجتمع السعودي، ويتم توفير سبل البحث والتدقيق في الطلبات المقدمة إلى الجهات الرسمية لضمان عدم التلاعب بها وضمان وصول الدعم للفئات الأشد احتياجا والتي تستحق الدعم بشكل حقيقي.
العوائد السنوية المقدمة من وزارة المالية السعودية
تقوم وزارة المالية بتقديم دعم محدد لعدد من فئات المجتمع السعودي، وهم الفقراء والمعاقين والايتام وغير القادرين، والأطفال أقل من 18 عام والذين ليس لهم عائل، وذلك بتوفير عائد سنوي لهم من عوائد المملكة يصرف لهم وفق اتباع عدد من الشروط والمعايير الخاصة للقبول، ويتم الصرف للفئات التالية:
- الأرامل اللاتي ليس لهن من يعولهن ولم يتزوجن من جديد.
- المطلقات اللاتي لم تتزوج وليس لهن مصدر للدخل.
- الابن القاصر الأقل من 18 عام وليس له من يقوم عليه بالصرف.
- البنت غير المتزوجة وليس لها من يعولها.
- يجب تقديم جميع الوثائق التي تثبت الاحتياج وعدم القدرة على الصرف وكذلك إثبات الحالة الاجتماعية لهم.
كيفية التقديم والاستعلام وتحديث البيانات الاستعلام في خدمة عوائد وزارة المالية
- يتم الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية السعودية.
- يجب قراءة كافة الشروط والموافقة عليها.
- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول بالحساب الخاص به.
- يتم اختيار ايقونة “العوائد السنوية”.
- يقوم بتسجيل رقم الهوية الوطنية بالمكان المخصص ورمز التحقق ثم “البحث”.
- يتم الاطلاع على الموعد المخصص لذلك.
- يقوم المسجل من قبل بتحديث بياناته ليتم شموله في الفترة الجديدة لتوزيع العوائد السنوية.
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