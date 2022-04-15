نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة في المقال التالي

كيكة البسكويت الباردة تعتبر من أجمل أصناف الحلويات الباردة، التي تشتهر في جميع مطابخ البيوت المصرية، وجميع مطابخ البيوت العربية، لأنها شهية للغاية وبها عناصر غذائية مفيدة، مما يجعل أطفالنا يعشقونها ويحبون تناولها كثيرا، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة من البيت. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة المكونات 200 جرام من البسكويت المطحون.

كأس كبير سكر بودرة.

100 جرام كاكاو منخول.

أربع ملاعق صغيرة من النسكافيه الناعم.

كوب كبير من الحليب.

كأس كبير من الزبدة.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

عشرة جرام من الفانيلا.

130 جرام من صوص الشكولاتة. طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة اسكبي السكر البودرة في وعاء حراري، ثم ضيفي إليه الحليب وضعيهم على النار، ثم اخلطيهم. ضيفي الفانيلا والزبدة، والنسكافيه والكاكاو إلى خليط السكر البودرة، ثم امزجيهم بواسطة المضرب اليدوي حتى يصبحوا مثل الكريمة. ضعي خليط السكر البودرة في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه مقدار البسكويت، ثم قلبيهما جيدا. بعد ذلك اسكبي الخليط السابق في وعاء زجاجي بشكل متساوي، ثم ضعيه داخل الثلاجة لمدة ثلاث ساعات. ثم وزعي صوص الشكولاتة فوق الكيكة الباردة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالكاسترد المكونات 3 كؤوس من البسكويت السادة.

1/3 كأس كبير من السكر.

كأسان كبيران من الحليب.

4 حبات صفار بيض.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

160 جرام كريمة مخفوقة. طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بالكاسترد اسكبي مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضيفي إليه النشا، ثم اخلطيهم جيدا، حتى يذوب النشا تماما. ضيفي الفانيلا ومقدار السكر وحبات صفار البيض إلى خليط النشا، ثم اخفقي المكونات بالمضرب اليدوي، حتى يمتزجوا. ضعي الوعاء على حرارة متوسطة، ثم استمري في خفق المكونات، حتى يتكون خليط كثيف، وتصبح الكاسترد جاهزة للاستخدام. اتركي الكاسترد جانبا، حتى تهدأ، ثم قومي برص البسكويت في وعاء زجاجي، ثم اسكبي فوقه الكاسترد بشكل متساوي، ثم ضعي القالب في الثلاجة لمدة خمس ساعات. وزعي الكريمة المخفوقة فوق طبقة الكاسترد، حتى تصبح كيكة البسكويت الباردة بالكاسترد جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بخطوات سهلة وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.