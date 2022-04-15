نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة زكاة الفطر وطريقة دفعها عبر الراجحي السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قيمة زكاة الفطر في المملكة العربية السعودية هي قيمة الزكاة التي يخرجها المسلم في شهر رمضان المبارك عن نفسه وأفراد أسرته إذا كان رب أسرة، مع العلم أنه يمكن إخراجها إلكترونيًا لأي من الجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيعها على المستحقين، وفي المقال نوضح لمتابعي موقع ثقفني مقدار زكاة الفطر، وكيفية إخراجها عبر مصرف الراجحي.

قيمة زكاة الفطر في السعودية 1443

مقدار الزكاة يُقدر بثمن ثلاثة كيلو جرام من الأرز للفرد الواحد، أي ما يعادل تقريبًا 25 ريال سعودي كحد أدني، ولاحتساب قيمة زكاة الأسرة يتم ضرب 25 ريال في عدد أفرادها.

يتم إخراج زكاة الفطر خلال أيام شهر رمضان الكريم بحد أقصى قبل موعد صلاة العيد في الأول من شوال، مع العلم أنه في حالة دفعها بعد الصلاة تُحسب صدقة وليست زكاة فطر.

خطوات دفع زكاة الفطر عبر مصرف الراجحي

يستطيع عملاء الراجحي إخراج الزكاة إلكترونيًا بسهولة بدلاً من الذهاب إلى أي من مقرات مكاتب الزكاة، وفيما يلي الطريقة بالتفصيل:-

أولاً يقوم العميل بالدخول إلى موقع مباشر للأفراد بنك الراجحي. ثم يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به. بعد ذلك يقوم بإعادة كتابة رمز التأكيد المرئي الواضح على الشاشة. من ثم يتم النقر على أيقونة “دخول”. تظهر قائمة رئيسية تضم عدة خيارات، يتم اختيار “التحويل”. ثم النقر على “اختيار التحويل إلى جمعيات خيرية”. من ثم الضغط على اختيار “دفع زكاة الفطر”. بعدها يتم الضغط على “حساباتي”، وإدخال قيمة الزكاة المراد تحويلها. وأخيرًا الضغط على إتمام دفع الزكاة.

كما يمكن للعملاء دفع الزكاة من خلال تنزيل تطبيق الراجحي على الجوال للأندرويد والآيفون.

شروط إخراج الزكاة من خلال مصرف الراجحي

أقر بنك الراجحي بعض الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن العميل من إخراج الزكاة من خلاله، والتي تتمثل فيما يلي:-

أن يكون الشخص من عملاء بنك الراجحي ويمتلك حساب جاري.

لمن لا يمتلك حسب جاري في الراجحي، يمكن فتح محفظة استثمارية.

يشترط اختيار واحدة من الجمعيات الخيرية التي يحددها الراجحي في التطبيق الخاص به.

كما يجب أن يغطي الحساب قيمة الزكاة التي تُقدر بـ 25 ريال سعودي كحد أدنى.

مزايا دفع الزكاة عبر الراجحي

هناك مميزات كثيرة يحصل عليها العميل عند إخراج الزكاة عبر الراجحي، والتي من أبرزها ما يلي:-

تسهيل عملية إخراج الزكاة إلى واحدة من الجمعيات الخيرية في السعودية، والتي تقوم بتوزيعها على المحتاجين والمستحقين.

ضمان إخراج الزكاة بالطريقة التي تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي.

تحويل الزكاة إلى الجمعيات في أسرع وقت.

دفع الزكاة عبر الراجحي مجانًا بدون ضرائب أو رسوم خدمة.

طريقة دفع زكاة الفطر عبر موقع زكاتي

كما يمكن للمواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة دفع الزكاة بشكل إلكتروني من خلال موقع زكاتي، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:-

أولاً التوجه مباشرة إلى موقع زكاتي.

ثم النقر على أيقونة “خدمات إلكترونية” أعلى الصفحة الرئيسية.

من ثم اختيار ادفع زكاتك، وإدخال قيمة الزكاة المراد اخراجها بالريال السعودي.

بعدها يقوم المستخدم باختيار طريقة الدفع التي تناسبه، والتي تشمل الفيزا، حساب بنكي، بطاقة مدى.

وأخيرًا يقوم بإدخال رقم الجوال الخاص به، والضغط على تأكيد عملية الدفع.

بذلك نكون انتهينا من توضيح قيمة زكاة الفطر في السعودية، كيفية إخراجها عن طريق مصرف الراجحي سواء من خلال تطبيق الجوال أو الموقع الإلكتروني الرسمي، كما أوضحنا طريقة الدفع عبر موقع زكاتي إلكترونيًا.