إصدار شهادة الميلاد إلكترونيًا بمنصة أبشر

إصدار شهادة الميلاد، حيث توفر وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية خدمات إلكترونية عدة لجميع مواطني المملكة ومقيميها، حيث تعمل هذه الخدمات على توفير الوقت الخاص بكل مواطن نظراً لسرعة وسهولة أداء الخدمة من أي مكان وفي أي وقت، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة استخراج شهادة الميلاد، فهي خدمة جديدة تمكن جميع أولياء الأمور من تسجيل وتفعيل الواقعة الخاصة بالولادة بشكل إلكتروني سريع، والعمل على طلب توصيل الوثائق بواسطة البريد السعودي، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية، وسوف نوضح لكم من خلال منصة أبشر طريقة إصدار شهادة الميلاد بالأجوال المدنية.

شروط إصدار شهادة الميلاد إلكترونيًا

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة عن بعض المتطلبات التي يجب توافرها من أجل التسجيل في منصة أبشر لإصدار شهادة ميلاد، وتسري هذه المتطلبات على جميع المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، ومن هذه المتطلبات ما يلي:

يجب على كل مواطن أن يكون لديه حساب بأبشر مسجل ومفعل من أجل أداء الخدمة للمستفيد.

يجب توافر عنوان وطني مسجل للمستفيد حتي يتم أداء الخدمة.

يتطلب الأمر أن يكون هناك بلاغ إلكتروني وارد من وزارة الصحة يفيد بتسجيل المولود.

في حالة إذا كانت بيانات الطفل حديث الولادة التي يتم عرضها من خلال أبشر غير صحيحة, فيجب حينها عدم استكمال إجراءات التسجيل في الخدمة، والتوجه لمراجعة المستشفى من أجل تصحيح البيانات الخاطئة سريعا.

طريقة استخراج شهادة الميلاد بمنصة أبشر

يتم التوجه إلى استخراج شهادة الميلاد من خلال خدمات منصة أبشر من خلال تنفيذ خطوات إلكترونية تتم على النحو التالي: