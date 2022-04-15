أبشر النفاذ الوطني الموحد تسجيل الدخول للمواطنين والمقيمين

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عمر شويل - جدة أبشر النفاذ الوطني الموحد تعد أحد المبادرات التي أصدرها مركز المعلومات بالمملكة، وأتاح التسجيل في النفاذ الوطني لكافة المواطنين والمقيمين؛ وذلك في سبيل إصدار الهوية الرقمية لكل فرد، والوصول إلى الثقة والأمان في استخدام الحسابات عبر البوابات الإلكترونية لكافة القطاعات الحكومية منها والخاصة، كل ذلك من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد، كما أنه وسيلة لحل مشكلة تسجيل دخول المنصات الإلكترونية لمختلف القطاعات، إذ يواجه العديد من المستخدمين مشاكل أثناء الحصول على الخدمات، وبالتالي فهنا يتم الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

أبشر النفاذ الوطني الموحد

تعد أبشر النفاذ الوطني الموحد خدمة إلكترونية تمكن المستخدمين من التسجيل في النفاذ الوطني من خلال منصة ابشر، وبالتالي ربط حساب المنصة مع النفاذ الوطني الموحد، إذ أنه تلك البوابة ساهمت في حل كثير من المشكلات المتعلقة بفشل الدخول إلى البوابات الإلكترونية للمصالح الحكومية، من خلال توفير عامل الثقة والأمان في عدم اختراق الحسابات الشخصية، وأن المستخدم فقط هو وحده من يستطيع الدخول إلى الحساب الشخصي، من خلال المعرفات وهو اسم المستخدم وكلمة المرور، ليس هذا فحسب، بل إن منصة النفاذ الوطني الموحد تعتمد على أكثر من عامل في تسجيل الدخول، منهم الهوية الوطنية، والخصائص الحيوية، والرقم السري المرسل عبر رقم الجوال.

أبشر النفاذ الوطني الموحد تسجيل الدخول

في سبيل تحقيق أقصى استفادة للمواطنين من جميع المصالح الحكومية، سهلت ابشر النفاذ الوطني الموحد عملية تسجيل الدخول، حيث أنه من خلال بعض الخطوات البسيطة يستطيع المستفيد تسجيل دخول النفاذ الوطني عبر منصة ابشر، كالتالي:

ابحث عن بوابة النفاذ الوطني الموحد في محرك البحث جوجل. افتح رابط بوابة نفاذ ثم اختر تسجيل الدخول. حدد طريقة التسجيل في النفاذ الموحد باستخدام كلمة المرور والرسالة. سيتم الانتقال بشكل تلقائي إلى منصة أبشر. اضغط على خيار أفراد، ثم تسجيل دخول منصة أبشر. اضغط تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. استكمال البيانات الشخصية في الملف الشخصي، ثم تعيين كلمة المرور.

طريقة التسجيل في النفاذ الوطني الموحد

مع اتجاه الحكومة السعودية إلى الرقمية في التعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين، أصبح لزامًا على كل مواطن التسجيل في النفاذ الوطني الموحد، وإنشاء الهوية الرقمية الخاصة به، التي يستخدمها فيما بعد في تسجيل الدخول إلى البوابات الإلكترونية، إذ أنه يستطيع تسجيل دخول أبشر عبر النفاذ الوطني الموحد، بالإضافة إلى وزارة الصحة والعدل والموارد البشرية وغيرها من الوزارات، وهذا يرجع لعامل الثقة والأمان بل والمصداقية في استخدام الحساب الشخصي،والحصول على الخدمات بكل سهولة.