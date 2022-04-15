نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية-أنواعهاو شرح طريقة الحصول عليهابالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية تحتل مقدمة تزند موقع التغريدات توتير ب هشتاج مميز#بطاقات -مصرف الراجحي وذلك بسبب إقبال العملاء للحصول على الخدمات والمزايا الكثيرة التي يوفرها بنك الراجحي من خلال بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية متعددة الأنواع ولها مميزات كثيرة ويمكن استخراجها من خلال بنك الراجحي إلكترونياً و يقدم المصرف عدد كبير من الخدمات المصرفية للأفراد والمشروعات العملاقة والمؤسسات الحكومية داخل وخارج المملكة العربية السعودية من خلال توفير وسائل حديثة توفر الراحة والأمان للعملاء بسهولة ويسرمن خلال توفير عدد من بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية حتى يختار كل منهم البطاقة المناسبة ومن خلال المقال سوف نوضح أنواع بطاقات بنك الراجحي وكيفية الحصول عليها

أنواع بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية

يوفر مصرف الراجحي أنواع مختلفة من البطاقات الائتمانية للعميل ، وكل بطاقة تختلف عن الأخري من حيث قيمة الرسوم ونسب الأرباح ومميزاتها:

بطاقة سيجنتشرمصرف الراجحي

تقدر نسبة أرباح بطاقة المرابحة مصرف الراجحي سيجنتشرب1% كل شهر وما يساوي 12%في العام.

تستخدم للشراء والسحب منها، وتتميز بسهولة الدفع من خلالها..

من مميزاتها أيضا أن العميل الذي يستخدمها في عمليات الشراء أو تحويل الأموال يحصل على نقاط “برنامج المكافأة”.

بطاقة إنسان من مصرف الراجحي

يتم استخراج بطاقة إنسان بطريقة سهلة وبدون رسوم بنكية “مجاناً”.

تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن استخدمها في التسوق والشراء.

بطاقة المرابحة انفينيت

نسبة أرباحها السنوية 12% وكل شهر1%.

تستخدم انفينيت للحسابات الدولية ويمكن للعميل استخدمها في حجز تذاكر الطيران الداخلية والخارجية وحجز الفنادق.

بطاقة المرابحة الائتمانية بنك الراجحي

من أهم مميزات بطاقة المرابحة الائتمانية أنها توفر خصومات دولية ومحلية عند التسوق

تمنح العملاء أرباح شهرية 1% وسنويا 12%

شروط الحصول على بطاقة المرابحة الائتمانية

لابد من وجود حساب للعميل في مصرف الراجحي عند طلب البطاقة لابد من إحضار خطاب من محل عمل طالب البطاقة بتضمن بياناته وتعريفاً به.

بطاقة SELECTIVE

بطاقة خصصها بنك الراجحي للنساء فقط وتتميز بأنها:

تستخدم للتسوق ومن خلالها يتم توفير خصومات وتقدم خدمة “حماية الشراء” التي تجنب العميلات من شراء منتجات مسروقة أو تالفة.

تم تصميم البطاقة بشكل أنيق وجذاب كونها مخصصة للنساء.

الراجحي بنك بطاقة فيزا الكلاسيكية الجديدة

أتاح المصرف فيزا كلاسيكية جديدة مقابل تقديم البطاقة برسوم تدفع كل سنة 250 ريال سعودي وتوفر لحامليها من العملاء عدد من المميزات مثل:

يمكن التسوق بها ودفع مبلغ صغير حوالي 5% من قيمة المبلغ الكلي ثم دفع الباقي في وقت أخر

تمنح العميل ائتمان كبير ومرن كما يمكن سحب أموال تصل إلى نسبة 30% من حد الائتمان.

بطاقة فيزا تسوق الراجحي

يمكن الحصول على هذه البطاقة من خلال فروع البنك أو إلكترونياً ومن مميزاتها تمنح العملاء خصم كبير عند التسوق والشراء بها كما انها تقدم أسعار جيدة عند تحويل العملة للشراء من الخارج.

بطاقة الفرسان من الراجحي

يبلغ حد ائتمان بطاقة الفرسان 50 ريال سعودي ويسدد 200 ريال سنويا رسوم مقابل البطاقة وتتميزب:

تقديم خصم كبير للعميل عند التسوق وتمنحه مكافأة عبارة عن تذاكر سفر ورحلات جوية من الخطوط الجوية السعودية وهذا من خلال “برنامج مكافآت الفرسان” .

طرق استخراج بطاقة ائتمانية من بنك الراجحي

وفر المصرف ثلاث طرق حتى يتمكن كافة العملاء من استخراج بطاقات الائتمانية المتاحة عن طريق:

فروع بنك الراجحي المنتشرة في المملكة العربية السعودية يمكن للعميل إختيار أقرب فرع . رقم جوال خدمة العملاء مصرف الراجحي 8001241222 إلكترونيا من خلال موقع بنك الراجحي على الشبكة العنكبوتية بهذه الطريقة:

شرح طريقة استخراج بطاقات الراجحي الائتمانية