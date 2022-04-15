احصل على تمويل تأجير سيارة بدون مقدم ولا رسوم بالتقسيط المرن على 60 شهر

تمويل تأجير سيارة بدون مقدم ولا رسوم من بنك الرياض حيث يقدم عرض تمويل تأجير السيارات مع إمكانية التملك وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى سرعة الإجراءات وتنفيذ الطلب، فيما يقدم بنك الرياض مجموعة من المزايا في القروض الشخصية أو السيارات والعقاري والتي تشمل السعوديين والمقيمين كما تضم المتقاعدين أيضاً، ويعد البنك من أفضل بنوك التمويل في السعودية لأنه يوفر المنتجات التمويلية إسلامية أي متوافقة مع أحكام الدين الإسلامي بالإضافة إلى أنه معتمد من البنك المركزي السعودي ولذلك فهو مضمون في التعامل ولـ حقوق طرفي المتعاقدين، كما يتيح البنك كافة الاستعلامات أو تقديم الاستفسار عن القروض بشكل عام أو تلقي المساعدة في طلب الحصول على تمويل، وذلك من خلال الاتصال عبر رقم بنك الرياض 8001242020.

مزايا تمويل تأجير سيارة بدون مقدم ولا رسوم بنك الرياض

شروط تمويل سيارة بدون مقدم ولا رسوم

لا يقل عمر العميل عن 18 سنة. لمحولي رواتبهم لا يقل الدخل الشهري عن 4.000 ريال سعودي. لغير محولي الراتب لا يقل الدخل الشهري عن 6.000 ريال سعودي. لمحولي الراتب يستلزم خطاب من جهة العمل بالموافقة على ذلك. فترة سداد عرض قرض السيارة من سنة وحتى 60 شهر. العرض ساري حتى نهاية شهر إبريل 2022م.

شروط تمويل تأجير سيارة بدون مقدم ولا رسوم برنامج 50/50

المدة المحددة لتمويل بالتقسيط على سنتين. الحد الأدنى لسعر السيارة 100 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة. لا يقل الراتب عن 10 آلاف ريال لمحولي الدخل على البنك. ولا يقل الدخل عن 12.000 لغير محولي الراتب على البنك.

طريقة طلب عرض تأجير السيارة من بنك الرياض

عليك تقديم طلب إلكتروني عبر موقع بنك الرياض استيفاء الشروط المحددة أولاً ثم تعبئة البيانات تقديم تمويل سيارة ورفع المستندات التي منها بطاقة الهوية أو الإقامة، تعريف الراتب أو خطاب تحويل الراتب، اختر مركبة وحدد سعر السيارة ورخصة قيادة سارية، ربما توجد متطلبات أخرى يمكنك الاستفسار عبر الموقع أو رقم الهاتف المذكور أعلى.