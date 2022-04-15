نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تيسرت منصة إحسان وطريقة التسجيل لرفع إيقاف الخدمات وسداد الديون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة تيسرت منصة إحسان من الخدمات التي تقدمها منصة العمل الخيري في موسمها الثاني والذي انطلق خلال شهر رمضان 1443، ومنها يمكن استقبال تبرعات المحسنين لسداد ديون المتعثرين ودفع الفواتير للأشخاص من ضاق بهم الحال وزادت عليهم الديون، وقد تم وضع ضوابط لكل خدمة على منصة التبرعات، سنتحدث عنا عن شروط خدمة تيسرت وكيفية الاستفادة منها، وطريقة التسجيل في منصة إحسان للدخول على ما تقدمه من خدمات تعمل على تفريج القرب ومد يد العون وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية.

كيف يتم الاستفادة من تيسرت منصة إحسان

من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين المتعثرين عن سداد الاستحقاقات الواجبة عليهم، تم إضافة خدمة تيسرت على منصة إحسان بجانب خدمة فرجت وغيرها من الخدمات الهامة، التي تساعد المحسنين على تقديم تبرعاتهم وإخراج ذكاتهم بشكل أمن موثق، يعتمد على التقنية الحديثة، ويساعد في إيصال المتبرع بالمتبرع له، أو سداد فواتير عجز صاحبها عن الوفاء بتلك الالتزامات.

شروط الاستحقاق في تيسرت منصة إحسان

قالت منصة إحسان أن جميع حالات مسار التنفيذ القضائي من ضمن خدمة تيسرت التي يتم عرضها على المنصة، والتي مصدرها وزارة العدل، ويتم إضافة الحالات بشكل تلقائي ما دامت تتوفر بها شروط الاستحقاق في مسار التنفيذ القضائي:

أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

أن يكون مبلغ المطالبة أقل من 300 ألف ريال.

يجب أن يكون هناك أمر صادر من محكمة التنفيذ.

مضى سنة على أمر التنفيذ.

عدم وجود أوامر تنفيذ أخرى.

التسجيل في خدمة تيسرت منصة إحسان

يتم الاستفادة من خدمة تيسرت عن طريق التسجيل في منصة إحسان، والإطلاع على شروط الاستحقاق في مسار التنفيذ القضائي أو دفع فواتير الكهرباء، من أجل مساعدة المواطنين المتعثرين في عملية السداد، وسنعرض كيفية التسجيل في إحسان للدخول على تلك الخدمات وتنفيذ عملية التبرع:

الدخول على رابط منصة إحسان تيسرت ثم تسجيل الدخول.

إذا كنت متبرع ستقوم باختيار خدمة تيسرت.

اختيار مسار للتبرع

فحص الحالات وتحديد الحالة التي سيتم التبرع لها

سجل قيمة التبرع وحدد وسيلة الدفع.

في حالة كانت لم يكن هناك حساب للمستخدم يتم اختيار تسجيل الدخول

إنشاء الحساب للمستخدم بكتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني والاسم ورمز التحقق.

الدخول سيكون عن طريق رقم الجوال.

حدد نوع الخدمة المطلوبة مثل تيسرت أو فرجت.

تعمل منصة إحسان على تمكين الجمعيات الخيرية وتنمية مواردها ولا تتعامل بشكل مباشر مع الأفراد.