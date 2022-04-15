مصرف الراجحي يتبرع ب 7 ملايين ريال للحملة الوطنية لدعم العمل الخيري

يعد مصرف الراجحي في الفترة الأخيرة من أهم المصارف الحكومية السعودية التي تمنح تمويلات سريعة للأشخاص المستفيدين، ويخضع لرقابة البنك المركزي السعودي وتحت إشرافه، فقد أعلن مصرف الراجحي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن تبرعه لدعم العمل الخيري من خلال الحملة الوطنية عبر منصة إحسان، وقد وصل مبلغ التبرع إلى 7 ملايين ريال سعودي والهدف منه هو دعم الأعمال الخيرية، وشهد هذا التبرع أكبر قيمة منذ لحظة التبرعات التي تتم كل عام من قبل المنصة، بالإضافة إلى أن مصرف الراجحي معروف بمنحه العديد من التمويلات السريعة ومن ضمنها التمويل الشخصي والعقاري والتمويل الخاص بالسيارات، ونعرض من خلال موقعنا كيفية الحصول على التمويل الشخصي بالخطوات وتفصيل تبرع المصرف للحملة الوطنية.

تبرع الراجحي للحملة الوطنية ب 7 ملايين ريال سعودي:

شهدت الأيام الماضية زيادة في عمليات البحث حول تبرع مصرف الراجحي الذي تشهده منصة إحسان للحملة الوطنية لأول مرة، فقد أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي أن مبلغ التبرع هذا لأول مرة تتلقى المنصة من القطاع المالي مبلغ كهذا 7 ملايين ريال سعودي، ويعد هذا تحقيقاً لرؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي من الراجحي في أقل من 30 دقيقة:

يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي سريع من في أقل من 30 دقيقة يمكن الحصول عليه بكل سهولة من خلال الدخول على الرابط الرسمي مصرف الراجحي، ويتميز تمويل الراجحي بإنه يمكن السداد على فترات طويلة قد تصل إلى 6 أشهر ويتميز بسهولة ومرونة الإجراءات عند الحصول على التمويل السريع، ويتوافق أحكام تمويل الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا عبر هذا المقال كيفية الحصول على تمويل الراجحي بالخطوات.

كيفية الحصول على تمويل شخصي الراجحي بالخطوات: