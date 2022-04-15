منصة النفاذ الوطني الموحد تسجيل الدخول للأفراد

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عمر شويل - جدة منصة النفاذ الوطني الموحد هي بوابة المواطنين والمقيمين للدخول إلى مواقع الخدمات الحكومية، فمن خلال التسجيل في النفاذ الوطني الموحد، وإنشاء حساب خاص بالأفراد، يستطيع الاستفادة بالخدمات التي تقدمها كافة الهيئات والمصالح الحكومية، وتعتبر بوابة النفاذ الوطني الموحد من أهم مبادرات المركز الوطني للمعلومات، التي استهدف بها كل مواطن يقيم على الأراضي السعودية، خاصةً في ظل التطور الرقي الذي اتجهت إليه معظم الجهات الحكومية، وأصبحت تقدم خدماتها للمواطنين من خلال المنصات الإلكترونية، لذلك فأطلق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

منصة النفاذ الوطني الموحد

تم إطلاق منصة النفاذ الوطني الموحد من أجل إدارة الهوية الرقمية للمواطنين والحفاظ عليها، وذلك بالتزامن مع اتجاه معظم الجهات الحكومية إلى إدارة خدماتها عبر البوابات الإلكترونية، باستخدام المعرفات التي تعتمد على اسم المستخدم وكلمة المرور، وقد ركزت بوابة النفاذ الوطني الموحد على العديد من الأهداف، نذكر منها:

إنشاء كيان وطني تثق به الجهات الحكومية والخاصة وتعتمد عليه في إدارة الهوية الوطنية للمواطنين.

إصدار الهوية الوطنية للأفراد والمنشآت.

الثقة والأمان في عمليات التسجيل والدخول باستخدام الهوية الرقمية الشخصية لكل فرد.

التسجيل في النفاذ الوطني الموحد والدخول بأكثر من طريقة، سواء بطاقة الهوية الوطنية، واسم المستخدم وكلمة المرور، البصمة ورمز التأكيد عبر رقم الجوال.

منصة النفاذ الوطني الموحد تسجيل الدخول

من أجل الاستفادة بالخدمات الإلكترونية عبر منصة النفاذ الوطني، لابد من التسجيل وإنشاء حساب شخصي للأفراد والمنشآت، ثم بعد ذلك تسجيل دخول النفاذ الوطني بالطريقة الآتية:

انتقل إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد. اضغط على تبويب تسجيل الدخول أعلى اليسار. اختر طريقة التسجيل في النفاذ الوطني الموحد، سواء باستخدام كلمة المرور والرسالة، أو من خلال تطبيق نفاذ. اختر تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور والرسالة، ثم انتقل إلى الصفحة التالية. اكتب كلمة المرور واسم المستخدم، ثم رمز الصورة. اضغط على كلمة تسجيل الدخول، ثم استقبل رمز التأكيد على رقم الجوال، ثم اكتبه في المكان الصحيح.

التسجيل في النفاذ الوطني الموحد

استهدفت منصة النفاذ الوطني الموحد كل مواطني أو مقيم داخل المملكة العربية السعودية، وأتاحت له التسجيل في بوابة النفاذ الوطني الموحد، بالطريقة التالية:

افتح رابط بوابة النفاذ الوطني الموحد. اضغط على خيار تسجيل جديد، ثم انتقل إلى منصة أبشر أفراد. اكتب بيانات الحساب الشخصي في منصة أبشر، ثم انتقل إلى صفحة البيانات الشخصية “الملف الشخصي”. استكمال البيانات المطلوبة، ثم عليك تعيين كلمة المرور وتأكيدها، ثم الضغط على زر حفظ.

في النهاية تكون استطعت التسجيل في النفاذ الوطني الموحد بكل سهولة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.