تطبيق زكاتي لإخراج الزكاة من الجوال في السعودية

تطبيق زكاتي في السعودية، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة استخدام تطبيق زكاتي من أجل إخراج الزكاة الخاصة بهم، حيث يتم إخراج الزكاة بشكل إلكتروني من خلال تطبيق زكاتي وهو أحد أسئلة العديد من المواطنين لمعرفة الطريقة الصحيحة لإخراج الزكاة الخاصة بهم وخاصة مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، حيث يستطيع أي مواطن استخراج زكاته عبر تطبيق زكاتي الذي يتوفر أن يتم تحميله من خلال خدمات جوجل بلاي لجميع مستخدمي أجهزة الأندرويد، حيث يتم تسجيل حساب خاص بالمواطن بالتطبيق والقيام بالدفع بشكل إلكتروني، ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة عبر تطبيق زكاتي في السعودية.

خطوات إخراج الزكاة عبر تطبيق زكاتي

يتم استخراج الزكاة بواسطة تطبيق زكاتي من خلال قيام المستفيد باتباع الخطوات البسيطة التي تم توضيحها على النحو التالي:

يجب على كل مستخدم أن يقوم بتحميل تطبيق زكاتي من خدمات جوجل بلاي أو بواسطة آب ستور.

بعد أن يتم تحميل التطبيق يجب الدخول إلى تبويب (تسجيل جديد).

النقر على تبويب (حساب الزكاة).

يقوم المواطن باختيار نوع الأموال ثم تحديد القيمة التي سيتم استخراجها.

الضغط على أيقونة (حفظ البيانات).

ثم الرجوع إلى القائمة الخاصة بحساب الزكاة.

النزول إلى الأسفل ثم النقر على خيار (الدفع).

ثم القيام بسداد الزكاة من خلال وسائل الدفع التي توفرها المنصة بشكل إلكتروني سريع.

بعد ذلك يتم تحويل المبلغ إلى صندوق التكافل الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم ذلك في أي وقت وبأي مكان.

رقم خدمة عملاء تطبيق زكاتي

يعد تطبيق زكاتي هي أحد الخدمات الاختيارية للأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية من أجل توفير طريقة لإيصال الزكاة إلى الأفراد المستحقين في الضمان الاجتماعي بشكل سلس وسهل من خلال خدمة سداد ومدى، وقد وفرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدة طرق من أجل التواصل السريع مع المنصة في أي وقت يرغب به المواطن، ومن طرق التواصل ما يلي: