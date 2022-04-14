إيداع فوري 50000 بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبأقل راتب شهري

يستطيع الآن المواطن السعودي الحصول على أسرع تمويل شخصي اونلاين حيث بعد الموافقة الفورية يحصل العميل على الإيداع الفوري لمبلغ التمويل الشخصي الذى ربما يصل قيمة إلى 50000 ريال سعودي كحد أقصى بدون الحاجة إلى كفيل وأيضاً دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وعن طريق مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على طريقة طلب التمويل وأيضاً الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل.

إيداع فوري 50000 بدون كفيل عبر شركة إمكان للتمويل

أثبت شركة إمكان للتمويل بالسعودية مكانتها من خلال تقديم منتجات تمويلية تنافسية للأفراد فتوفر شركة إمكان التمويل الميسر والتمويل الإضافي وأيضاً التمويل التأجيري ومن خلال مقالنا سوف نتحدث عن التمويل الشخصي المصغر والذى يتميز بالآتي

من مزايا التمويل الشخصي المصغر عبر إمكان بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي المصغر عبر إمكان بأنه لا يحتاج إلى كفيل.

كما يتميز أيضاً التمويل الشخصي المصغر عبر إمكان بأنه بدون تحويل الراتب الشهري.

التمويل الشخصي المصغر كذلك يتميز بأنه لا يشترط جهة العمل عند طلب التمويل.

يستطيع أيضاً العميل من طلب التمويل بقيمة ربما تصل إلى 50000 ريال سعودي.

طلب التمويل الشخصي المصغر عبر شركة إمكان للتمويل

يستطيع العميل من طلب التمويل الشخصي المصغر اونلاين من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وإتباع الخطوات التالية وهي

يتم في البداية تحميل تطبيق شركة إمكان على الهاتف.

بعد ذلك يتم التسجيل بتطبيق شركة إمكان.

ثم تسجيل بيانات المتقدم .

يتم بعد ذلك رفع المستندات المطلوبة لطلب التمويل.

ثم يحصل العميل المتقدم على الموافقة الفورية.

بعدها يستطيع العميل من التحكم في مبلغ التمويل.

يتم أيضاً التوقيع إلكترونيا.

شروط التمويل الشخصي المصغر عبر شركة إمكان

حددت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب التى لابد من توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي المصغر وأيضاً الإيداع الفوري لمبلغ التمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي