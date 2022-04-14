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عمر شويل - جدة تسعى الحكومة السعودية إلى دعم القطاع الزراعي في المملكة، من خلال العديد من البرامج، فيما يمكن التعرف إلى شروط برنامج ريف لدعم العاملين في هذا القطاع الحيوي، سيما أن هذا البرنامج أعاد التذكير بأنه تجري دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة خلال شهرين عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقّق من المشروع.

شروط برنامج ريف لدعم المزارعين في السعودية 1443

وننشر شروط برنامج ريف لدعم المزارعين في السعودية 1443هـ، خدمة للمواطنين والمواطنات في المملكة العاملين في قطاع الزراعة، وهي كالتالي وفق آخر تحديثات صادرة:

ألا يشغل المتقدّم للحصول على الدعم أيّ وظيفة في القطاع العام أو الخاص بالسعودية.

عُمر المتقدّم للحصول على الدّعم لا يقل عن 21 سنة.

الدخل الشهري للمتقدم لا يتجاوز 6 آلاف ريال سعودي.

لا بُد من يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية، أو من الحاملين لبطاقة التنقّل.

ولا بد من أن يكون المتقدم من العاملين إحدى المهن الزّراعية التي حدّدها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، كما يجب أن يكون من سُكان المنطقة الإداريّة التي يشملها الدّعم.

قدمت على الدعم وتم رفض طلبك؟

اطلع على أهم أسباب الرفض للطلبات #عطاء_ونماء pic.twitter.com/BU8KRqXaUF — برنامج ريف (@ReefSaudi) قدمت على الدعم وتم رفض طلبك؟

اطلع على أهم أسباب الرفض للطلبات #عطاء_ونماء pic.twitter.com/BU8KRqXaUF — برنامج ريف (@ReefSaudi) March 23, 2022

وأعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها لا تزيد على 3 برامج، وإجمالي مبالغ الدعم المباشر لا يزيد على 54 ألف ريال سعودي سنويًّا بالنسبة لجميع البرامج.

أهمية برنامج ريف وأهدافه

وتتمثل أهمية برنامج ريف في أنه برنامج حكومي ومخصّص لدعم المُزارعين وأسرهم الريفيّة المنتجة، إذ يجري بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة بنسبة 10% شهريًّا من رأس المال المُسجّل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54 ألف ريال سعودي في العام.

ووفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فإنّ برنامج ريف يهدف إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين القطاع الزّراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وتحسين نمط الحياة، إذ تستقبل البوابة الخاصة بالبرنامج طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من منتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ومختصي تربية النحل، ليجري بعد ذلك تقديم الدّعم المادي المباشر، بالإضافة إلى توفير برامج تطويرية للمزارعين المُسجّلين بعد مراجعة طلباتهم.