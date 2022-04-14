شروط التسجيل في بوابة مقيم لدخول السعودية

شروط التسجيل في برنامج مقيم للمقيم المحصن, وكيفية التسجيل بها, تعتبر البوابة الإلكترونية التي تسمي بوابة مقيم أحد المواقع الإلكترونية التي تم صنعها من أجل التسهيل علي الأشخاص المقيمين الاستفادة من الخدمات الكثيرة التي تعرضها البوابة الإلكترونية, وتقدم بوابة مقيم خدماتها لكل الأشخاص المقيمين والزائرين والمتعلقين بأمور جوازات السفر, ويمكن بعد الاطلاع علي الشروط المحددة للتسجيل في بوابة مقيم للمقيم المحصن أن يقوم بالتسجيل علي الفور في البوابة للتسهيل علي المقيمين التنقل والسفر.

ضوابط التسجيل في بوابة مقيم للشخص المقيم المحصن

هناك ضوابط لتسجيل الشخص المحصن في بوابة مقيم للتسهيل عليه أمور السفر والأمور الخاصة بالجوازات.

لابد أن يكون هذا المقيم متواجد خارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون حالة هذا المقيم في تطبيق توكلنا واحدة من هذه الثلاث اختيارات محصن متعافي, محصن, جرعة أولي.

قبل الذهاب والسفر إلي المملكة العربية السعودية لابد أن يكون بالتسجيل في بوابة مقيم قبل السفر بمدة لا تزيد ولا تقل عن اثنين وسبعين ساعة.

يتم يقدم إقرار بأن جميع البيانات التي بأن بإدخالها صحيحة.

أن يقوم بتسجيل الأزواج المصاحبين للمقيم كمرافقين لصاحب الطلب, وكذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً تتم تسجيلهم كمرافقين لصاحب الطلب.

تحميل تطبيق توكلنا علي جوالك الشخصي وتسجيل الدخول عليه قبل الدخول إلي الأراضي السعودية.

إذا كان هذا المقيم محصن من خارج المملكة العربية السعودية فلابد أن يقوم بتقديم طلب لاعتماد هذا التحصين من وزارة الصحة السعودية.

التسجيل في بوابة مقيم للمقيم المحصن

عبر بوابة مقيم يمكن تخيل جميع الإجراءات التي تخص جوازات السفر وذلك بالتسجيل بها قبل سفر المقيم إلي المملكة العربية السعودية.