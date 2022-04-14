نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن أوضح في الفترة الأخيرة عن عن العديد من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل بالمملكة العربية السعودية، وتعليق جميع التسجيل داخل برنامج حساب المواطن، للمستفيدين والمستفيدات الجدد وتحديد الحد الأعلى للاستحقاق المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن، وأضاف إلي ذلك أن تضمنت كافة التعديلات الجديدة لكي يتم تعلق إستقبال جميع الطلبات الجديدة، للمتقدمين الجدد لكي يتم الحصول على الدعم المادي، في الدفعة الماضية الخاصة بشهر مارس الماضي 2022م.

المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الدعم المادي:

يجب على المستفيد أن يبلغ من العمر 18 عاماً فأكثر. يجب على المستفيد أن يملك عقد إيجار موحد من خلال منصة إيجار. تقديم صك ملكية السكن. تقديم مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

ومن الجدير بالذكر أن ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين الجدد من حساب المواطن، وهذا لكي يتم اضافة ما يثبت استقلالية المسكن للمستفيدين، وهذا لكي يتم ضمان استمرارية الدعم المادي، حيث أن تبقي مهلة إلى العاشر من الشهر الميلادي، وهذا لجميع الأفراد المستقلين لكي يتم تعديل وإضافة جميع المستندات التي قمنا بتوضيحها من خلال موقع ثقفني، ونقوم بعرض طريقة إلغاء الطلب أو الشكاوى، حيث أن نقوم بتوضيح طرق تحديث بيانات المستفيدين من حساب المواطن برقم الهوية.

كيفية إلغاء الطلب أو الشكاوى:

حساب المواطن أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتا تويتر على أنه لا يمكن إلغاء أو الشكاوى، في حالة تم رفع الطلب للمستفيدين المستحقين من حساب المواطن، وهذا من خلال صوتك مسموع، وأضاف إلى ذلك يمكن على جميع المواطنين السعوديين التعامل مع الطلب في أقرب.

وقد تجد الإشارة إلى أن حساب المواطن يوضح علي ان الإمكان متابعة الطلب المقدم لجميع السعوديين المستفيدين المستحقين وهذا عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن.

كيفية تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية: