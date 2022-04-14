شروط تسوير الأراضي البيضاء في السعودية

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عمر شويل - جدة شروط تسوير الأراضي المخصصة للإسكان في المملكة العربية السعودية, وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شروط للأشخاص الذين يملكون أراضي جاهزة للإسكان ويرغبون في تسوير هذه الأراضي, فقبل أن يوم أي شخص بتسوير الأرض التي تخصه لابد أن يقرأ جيداً الشروط التي تخص تسوير الأراضي بالمملكة العربية السعودية, كما صرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن كل شخص يملك أراضي قابلة الإسكان ولم يقم بتسويرها فسوف يتعرض لغرامات بسبب ذلك, لذا لابد أن يبادر كل شخص قبل أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتطبيق هذا القانون الجديد.

شروط تسوير الأراضي البيضاء بالمملكة العربية السعودية

يتم تعريف الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية بأنها الأراضي التي منحتها الحكومة للمواطنين السعوديين من أجل أستخدمها في عملية البناء العمراني وليس في الزراعة أو الصناعة, وتم تحديد شروط لتسوير هذه الأراضي البيضاء داخل المملكة العربية السعودية ليتم الأخذ بها من قبل كل شخص يرغب في تسوير الأرض التي تخصه, وجاءت الشروط الموضوعة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كما يلي.

أن يأخذ صاحب الأرض البيضاء الأذن من البلديات والأمانات في المدينة في بناء السور. أن يتم تسوير الأرض وفقاً للمخطط الموجودة في الخريطة الهندسة للأرض العمرانية. صاحب الأرض هو المسؤول الأول والأخير عن رصيف المشاة والتشجير والإنارة. لابد أن تكون هذه الأرض البيضاء موجودة في الطرق الرئيسة والفرعية صاحبة الكثافة الضعيفة.

غرامات عدم تسوير الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية

يتم فرض غرامات مالية علي الأشخاص الذين يملكون أراضي بيضاء ولم يقم بتسويرها كما ألرمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, حيث يتم دفع مبلغ مائة ريال سعودي لكل متر طول, ويجب العلم بأن هذه القانون سوف يتم العمل به بداية من يوم واحد مايو لسنة 2022.

مواعيد بعد المحافظات لسداد رسوم تسوير الأراضي البيضاء بالمملكة العربية السعودية