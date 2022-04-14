عاجل.. احسب نصاب زكاة الفطر رمضان ١٤٤٣ بالريال السعودي

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عمر شويل - جدة احسب نصاب زكاة الفطر رمضان ١٤٤٣ بالريال السعودي، شهر رمضان يقترب من نهايته، وهذا هو سبب تفكيرنا في دفع زكاة الفطر، فالصيام بدون زكاة يبقى مقطوعًا بين السماء والأرض ولا يقبله الله إلا دفعًا للزكاة،ولأن الإنسان قد يسقط من الكلام الكسول أو الاتهام أو القيل والقال أثناء الصوم.

مقدار الزكاة الفطر

مقدار زكاة الفطر: الشعير، أو التمر، أو الحنطة، أو الحنطة، أو الأرز، أي أن مقدار الزكاة للفرد هو سعاد على جميع أنواع الحبوب والأشياء الواردة في حديث النبي الأرستقراطي، حسب قدراتهم، يعطي الموهوبون السردات أو الأرز، ومتوسط ​​الدخل يعطي القمح ، والفقير يعطي الشعير، وهو ما أعطاه الله.

يساوي صاع مبلغ 3 كيلوغرامات ويدفع زكاة الفطر عينيًا يدفع له 3 كيلوغرامات من أصناف سابقة وبذور وحبوب.

مبلغ الزكاة بالريال السعودي

للراغبين في دفع الزكاة عينيًا، حدد سعر ومبلغ الزكاة من الأنواع المذكورة أعلاه (تمر، قمح، أرز، شعير)، حدد طريقة دفع الزكاة واحسبها بسعر السوق الحالي من الأصناف السابقة تباع بـ 25 ريال للفرد.

مشروعية دفع الزكاة نقدا

شرح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مقدار الزكاة في الحديث الشريف، مقدار زكاة الفطر قمح أو شعير أو تمر، صاع يساوي العدد والوزن 3 كيلوغرامات وهذا لشخص واحد.

والعلماء في شرعية إخراجها نقداً، والبعض يجادل بأن زكاة الفطر لا تدفع نقداً، ولكن نيابة عنه، ولأن رسول الله دفع عينيًا وذكر قيمته عينيًا، فقد كنا زكاة الفطر، وإعطاء الفطر نقدًا أمر خطأ وغير مقبول.

وقد ادعى آخرون بجواز دفع زكاة الفطر شرعًا الفطر نقدا، ويؤخذ عينا بحساب المبلغ، والمبلغ 3 كيلو للفرد، ويظهر السعر الحالي في السوق، كل شيء بإخراجه نقدا كما يمكن شراؤه بالمال، و يدفع الشخص أرزًا، أو فينيكيًا أو شعيرًا قد لا يحتاجه، وأشياء، لذلك، فإن الصادرات النقدية تسهل على الفقراء تلبية احتياجاتهم، ويمكنك التعرف على نظام الدراسة الجديد، حيث قرر أنها ستكون عن بعد.