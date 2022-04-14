عرض ال100 ألف بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي أطول فترة سداد

عرض ال100 ألف بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد العروض التمويلية التي تكون موضع بحث من قبل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية ، حيث يلبي هذا العرض السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية ، كما يمكن لموظفي جميع القطاعات بالمملكة الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري بأسهل الشروط والمتطلبات الميسرة والغير معقدة .

عرض ال100 ألف بالتقسيط بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل شخصي فورى ونقدي بمبالغ مالية كبيرة بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا العرض التمويلي أحد العروض التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة مجموعة من الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات قطاع الأفراد ، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية متميزة لقطاع الأعمال أيضاً ولأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة بالمملكة ، وتوفر الشركة السعودية للتمويل للعملاء من خلال عرض التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة العديد من المزايا التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بالطلب.

أهم مزايا عرض التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل

عرض التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل متاح بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من عرض قرض الشركة السعودية للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

وفرت الشركة السعودية للتمويل مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي يمكن الاستفادة منها بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

يتميز التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة بهامش ربح تنافسي.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بأقل راتب شهري وباسهل الشروط.

خيارات للسداد عديدة يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي.

يمكن للعميل سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تصل مدتها حتي 5 سنوات.

رابط قرض الشركة السعودية للتمويل والمتطلبات الأساسية لاستكمال الطلب