تمويل سريع أونلاين بدون تحويل الراتب وبدون ضامن وبهامش ربح مذهل

تمويل فوري من منصة سلفة داخل المملكة العربية السعودية وتوفر حلول مالية قصيرة تصل إلي 5000 ريال سعودي، حيث يوفر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل لتسهيل الأمر علي المواطنين السعوديين، وتعد منصة سلفة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم قروض ميسرة وفورية خلال 24 ساعة فقط والهدف من هذه القروض هو تلبية احتياجاتهم الضرورية بأطول فترة سداد، وتجعل عملية التقديم بالنسبة لهم عملية سهلة في الحصول علي المبلغ من خلال الموقع الرسمي دون الذهاب إلي مقر البنك، لذلك نقدم لكم تمويل فوري بأسهل الشروط والمتطلبات من منصة سلفة.

شروط تمويل منصة سلفة

يتميز منصة سلفة بتقدم تمويل صغير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالف لها تماما، فقد أعلنت منصة سلفة عن توفير خدمة الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني، كما انه يوفر هامش ربح تنافسي وتكون فترة السداد في هذا التمويل ميسرة ومجدولة حسب الراتب الشهري، ويستخدم هذا التمويل في الكثير من المتطلبات مثل سداد الديون أو إصلاح السيارة أو تجديد منزل وغيرها من الأغراض، فقد وضع منصة سلفة بعض الشروط الواجب توافرها عند طلب التمويل وهذه الشروط: