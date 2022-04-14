نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سريع أونلاين بدون تحويل الراتب وبدون ضامن وبهامش ربح مذهل في المقال التالي
تمويل فوري من منصة سلفة داخل المملكة العربية السعودية وتوفر حلول مالية قصيرة تصل إلي 5000 ريال سعودي، حيث يوفر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل لتسهيل الأمر علي المواطنين السعوديين، وتعد منصة سلفة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم قروض ميسرة وفورية خلال 24 ساعة فقط والهدف من هذه القروض هو تلبية احتياجاتهم الضرورية بأطول فترة سداد، وتجعل عملية التقديم بالنسبة لهم عملية سهلة في الحصول علي المبلغ من خلال الموقع الرسمي دون الذهاب إلي مقر البنك، لذلك نقدم لكم تمويل فوري بأسهل الشروط والمتطلبات من منصة سلفة.
شروط تمويل منصة سلفة
يتميز منصة سلفة بتقدم تمويل صغير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالف لها تماما، فقد أعلنت منصة سلفة عن توفير خدمة الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني، كما انه يوفر هامش ربح تنافسي وتكون فترة السداد في هذا التمويل ميسرة ومجدولة حسب الراتب الشهري، ويستخدم هذا التمويل في الكثير من المتطلبات مثل سداد الديون أو إصلاح السيارة أو تجديد منزل وغيرها من الأغراض، فقد وضع منصة سلفة بعض الشروط الواجب توافرها عند طلب التمويل وهذه الشروط:
- يكون المتقدم سعودي الجنسية سواء رجال أو نساء.
- تقديم الهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية.
- لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام ولا يتجاوز عن 60 عام.
- يكون المتقدم يعمل في احدي القطاعات الحكومية أو الخاصة داخل المملكة العربية السعودية.
- لا تقل فترة العمل عن 6 اشهر.
- الراتب الشهري يكون 4000 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل سريع أونلاين بدون تحويل الراتب وبدون ضامن وبهامش ربح مذهل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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