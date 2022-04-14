بدون كفيل تمويل سيارة حتى 500 ألف ريال بأقل نسبة فائدة وأقساط ميسرة

بدون كفيل تمويل سيارة (شراء سيارة) وليس تأجير، من مصرف الإنماء حيث يتيح للعميل اختيار المركبة من الموردين والوكلاء المعتمدين لدى المصرف، يقدم برنامج قرض السيارات بصورة سهلة وميسرة مع سرعة الإجراءات وإعطاء الموافقة الفورية بشكل مبدئي في حالة اكتمال المستندات المطلوبة، كما يتميز بنك الإنماء بأكثر من ميزة منها لا يطلب كفيل غارم للحصول على تمويل شخصي أو عقاري أو سيارة فضلاً عن خدمة تقسيط مصاريف التعليم وهي عبارة عن قرض بدون فوائد ولا رسوم إدارية مخصص للمواطنين من السعوديين والمقيمين ممن تزيد عليهم أعباء الحياة ويحتاجون إلى تمويل مالي لهذا الشأن، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى الميسرة في السداد.

ما هي مميزات تمويل السيارات مصرف الإنماء ؟

القرض مجاز من هيئة رقابية شرعية متوافقة مع أحكام الدين الإسلامي.

إعطاء الموافقة الفورية على طلب تمويل سيارة بدون كفيل.

التقسيط مرن للغاية يصل حتى 60 شهر بأقساط تتناسب مع الدخل الشهري.

نسبة الرسوم الإدارية لا تزيد عن 1% فقط ما يعادل 5.000 ريال كحد أقصى من مبلغ القرض.

تمويل سيارة بدون ضامن يصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

متاح طلب أكثر من مركبة واختيارهم من الوكلاء والمعارض المعتمدين من المصرف.

يخضع البنك تحت ضوابط البنك المركزي السعودي.

القرض متاح للرجال والنساء دون إختلاف في المعايير والمتطلبات.

يمكنك الاستفسار عن قرض السيارة أو غيره من خلال الاتصال على رقم 8001208008 أو 9200280000.

شروط تمويل سيارة بدون كفيل

يشترط تحويل الراتب على المصرف. لابد أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات حكومي أو خاص. يجب فتح حساب جاري في البنك.

طريقة طلب تمويل سيارة بدون كفيل مصرف الإنماء

أتاح البنك إمكانية طلب تمويل شراء سيارة بدون كفيل بالتقسيط من خلال موقع مصرف الإنماء ، تعبئة الاستمارة بالبيانات ثم رفع المستندات وهي تشمل (بطاقة الهوية سارية – رخصة قيادة سارية – تحديد سعر سيارة ومصدر الشراء – خطاب تعريف من جهة العمل توضح الدخل الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين – خطاب تحويل الراتب – خطاب قبول من الوكالة أو المعرض – صورة من البطاقة الجمركية).