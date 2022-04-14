كيف اعرف كم باقي على اقساط الجوال موبايلي وباقات التقسيط 2022

كيف اعرف كم باقي على اقساط الجوال موبايلي وهل هذه الخدمة يمكن الحصول عليها من خلال رابط مديونية موبايلي برقم الهوية الوطنية؟ حيث أن شركة موبايلي استطاعت توفير العديد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي، كما وفرت رقم خدمة عملاء موبايلي المجاني من أجل استعلام عن المديونية موبايلي أو معرفة متى استحق جوال من موبايلي في السعودية، وذلك بعد تطوير العديد من البرامج الخاصة بالتقسيط في باقات مفوتر الجديدة، ولهذا بات العملاء يسألون كيف اقدر اخذ جوال من موبايلي السعودية.

كيف اعرف كم باقي على اقساط الجوال موبايلي

هناك فروع متعددة من شركة موبايلي في أنحاء عديدة في المملكة السعودية، وهذه الفروع تم إنشائها حتى يكون من السهل التواصل مع الشركة من خلال ممثلي خدمة العملاء أو التواصل مع فريق المبيعات أيضًا، وهنا يمكن الإجابة على سؤال كيف اعرف كم باقي على اقساط الجوال موبايلي وذلك كما يلي:

زيارة أحد فروع شركة موبايلي والتحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء بالفرع لمعرفة قيمة الأقساط المتبقية.

كما يمكن تسجيل الدخول لدى موقع شركة موبايلي الإلكتروني بحسابك الشخصي، للاطلاع على كافة التفاصيل ومن بينها التعرف على المديونية لدى الشركة وخصوصًا فواتير الجوال.

استخدام نموذج اتصل بنا المتوفر من خلال موقع شركة موبايلي أيضًا للتعرف على قيمة الأقساط، وإعطاء كافة البيانات في النموذج والانتظار لحين الرد عليك.

التواصل من خلال شريحتك على رقم خدمة عملاء موبايلي الموحد وهو 1100 والانتظار حتى يتم الرد عليك.

باقة تقسيط ايفون 13 موبايلي

قامت الشركة بتحديد كافة التفاصيل التي تخص خطط التقسيط من شركة موبايلي السعودية، وأطلقت مقدار المبلغ الشهري الذي يناسب عملاء باقة مفوتر 300 ممن يرغبون في الحصول على ايفون 13 برو ماكس الجديد، وذلك وفق التالي: