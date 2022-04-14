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إيداع مكرمة الضمان ١٤٤٣ في مصارف الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو الخير الذي ينتظره الآلاف من السعوديين من أصحاب الدخل المنخفض والذين يتطلعوا إلى المساعدات والمعونات من هيئات المملكة الاجتماعية الرسمية أو الهيئات الاجتماعية الخاصة برجال الأعمال والجمعيات الأهلية.
“إيداع مكرمة الضمان ١٤٤٣” تحديث جديد والاستعلام عن النزول في حسابي sbis.hrsd.gov.sa
أعلن خادم الحرمين الشريفين الثورة على الفقر لفقراء المملكة، حيث قام بتطوير نظام الضمان بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشمول فئات أكبر من المحتاجين، ليشمل أيضا الموظفين محدودي لدخل والعاطلين والعاطلين والمطلقات من صحاب الدخل المنخفض أو المنعدم، كما قام خادم الحرمين الشريفين أيضا بالسماح بإيداع حوالي 2 مليار ريال في حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعيد توزيعه على المستفيدين فيها على حساباتهم المصرفية.
موعد نزول المكرمة الملكية
يتابع المستفيدين حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التعرف على إيداع المكرمة الملكية باتباع الوسائل التالية:
- متابعة حساب تويتر الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعرف على آخر الأخبار.
- يتم الاتصال مباشرة برقم الضمان الاجتماعي 19911 للاستفسار المباشر مع موظفي الضمان.
- يقوم المستفيدين بدخول حساب الضمان لديهم للاستعلام عن نزول الأموال فيه.
قيمة مبالغ المكرمة للمستفيدين حسب عدد أفراد الاسرة
|فرد واحد
|1000 ريال
|فردين
|1500 ريال
|ثلاثة أفراد
|2000 ريال
|أربعة أفراد
|2500 ريال
|خمسة أفراد
|3000 ريال.
تحديث أخبار المكرمة الملكية
لم تنشر الوزارة أخبار جديدة عن موعد تسلم مبالغ المكرمة إلا أنها أكدت أن موعد نزول المكرمة وتسلمها ينفصل عن موعد تسلم راتب الضمان الاجتماعي.
كيفية الاستعلام عن نزول المكرمة الملكية
- يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- أو الدخول على منصة الضمان المطورsbis.hrsd.gov.sa
- يقوم المستخدم باختيار الخدمات الإلكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية.
- يتم اختيار الدخول بحساب المواطن على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو المنصة الوطنية الموحدة.
- كما يمكن إنشاء حساب جديد على المنصة الوطنية الموحدة.
- يتم اتباع كافة الخطوات لإنشاء الحساب.
- يقوم بالدخول على الحساب الخاص بالفرد برقم الهوية والاستعلام عن الرصيد.
- يتم تسلم المكرمة حسب انظام الذي يقره كل مصرف على حده.
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