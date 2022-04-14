نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تطبق نظام الدراسة عن بُعد في رمضان 2022.. وأوقات الدوام الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة السعودية تطبق نظام الدراسة عن بُعد في رمضان 2022.. وأوقات الدوام الجديدة، هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص يرغبون في معرفة كيفية تفعيل نظام الدراسة عن بعد في رمضان وهل سيتم تنفيذها؟ وبدلاً من ذلك، يتوافق مع اعتماد نظام التعليم المباشر للطلاب وإعلان الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أنها ستتبنى نظامًا تعليميًا بدوام كامل للطلاب خلال الشهر المبارك.

الدراسة عن بُعد في رمضان في السعودية

أعلنت المملكة أنه لن يكون هناك تعليم عن بعد هذا الفصل الدراسي، يستحق ذلك لأنه يتطلب من الطلاب الحضور إلى المدرسة وفقًا لجدول زمني محدد ويمكنهم متابعة بوابة مدرستي حسب الحاجة.

يرجى ملاحظة أن الفصل الدراسي الثالث يبدأ في 20 مارس 2022، حسب التاريخ المعتمد من الوزارة.

إذا أراد أولياء أمور الطلاب معرفة جميع القرارات التعليمية الجديدة التي تتخذها الإدارة التعليمية بالمملكة، فيمكنهم توفير الوقت والجهد من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة، وكذلك يمكنك بكل بساطة التعرف على نظام الثانوية العامة الجديد في السعودية.

الدراسة في رمضان في المملكة العربية السعودية

قال وزير التربية والتعليم بالرياض، إن شهر رمضان سيتم تدريسه الشهر المقبل باعتباره استمرارًا للفصل الدراسي الثالث الذي يبدأ في السابع عشر من الشهر الجاري، وأوضح شعبان هذا العام أنه سيتم الإعلان عن مواعيد بدء وانتهاء ساعات الشهر المبارك (20 مارس 2022) في الوقت المناسب.

وأضاف الوهيبي تصريحًا لقناة الإخبارية السعودية قبل أيام. “بداية الفصل الدراسي الثالث في موعده وشهر رمضان هو فترة دراسية بدوام كامل حسب البرنامج المحدد والمعتمد من وزارة التربية والتعليم”.

أوقات الدوام المدرسي بالمملكة العربية السعودية في رمضان

وبحسب وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، فإن ساعات عمل الطلاب في شهر رمضان المبارك هي كما يلي:

تبدأ ساعات الدراسة يوم الأحد 4 مارس 2022 الموافق 2 رمضان 1443 هـ.

وينتهي يوم الأحد 25 أبريل 2022 م. متوافق مع رمضان 23 و1443 هـ.

إجازة عيد الفطر: الاثنين 25 أبريل 2022 و24 رمضان 1443 هـ.

وتنتهي إجازة العيد يوم الأحد 5 أغسطس 2022 الموافق 7 شوال 1443 هـ.

هناك العديد من آليات التعلم الجديدة للطلاب مرتبطة بنظام التعلم الرمضاني والتي تحدد الدورات الصباحية للطلاب وتوقف مواعيد المجموعة، وتلغي المواعيد في الفصل الدراسي الثالث، وتستأنف الأنشطة المدرسية.

قرارات الدراسة الجديدة في رمضان 2022/1443

اتخذت المملكة العربية السعودية العديد من القرارات بشأن جميع الطلاب خلال ساعات عمل شهر رمضان المبارك، حيث تنطبق هذه القرارات بشكل خاص على الطلاب.

الفصل الصباحي بعد أن منع فيروس كورونا قررت وزارة التربية والتعليم الوقوف بالإضافة إلى الاذاعة في الصباح واصطف الطلاب في الصف.

إلغاء المجموعات: حيث توقفت مدارس المملكة العربية السعودية عن قبول الطلاب من أنظمة المجموعة (أ) والمجموعة (ب) اعتبارًا من الفصل الدراسي الثالث لهذا العام.

رفع المسافة الاجتماعية تم رفع المبادئ التوجيهية للمسافة الجسدية بين أطفال المدارس السعودية في الفصل الدراسي الثالث بشكل دائم.

استأنفت وزارة التربية والتعليم الأنشطة اللامنهجية بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية التي تم تعليقها في الفصل السابق.

وبهذا نكون تعرفنا معًا على حقيقة السعودية تطبق نظام الدراسة عن بُعد في رمضان 2022.. وأوقات الدوام الجديدة في شهر رمضان المبارك بالتفصيل، نرجو أن يكون ما قدمناه لكم في هذا المقال مفيدًا وفي انتظار استفساركم.