نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور وشروط الاستحقاق وطريقة الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور يهم قطاع كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على معاش الضمان الجديد، فعملية التحقق من أهلية الضمان المطور يتم إلكترونيا من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع إلكتروني جديد حتى يتمكن من خلالها المواطن التسجيل في الضمان المطور وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالنظام الجديد بشكل إلكتروني دون حاجة المواطن لمراجعة أحد مكاتب الوزارة، وتعمل وزارة الموارد البشرية دائما على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمواطنين توفيرا للوقت والجهد في ضوء تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي التي اعتمدته المملكة، ومن خلال هذا المحتوى سنقوم بعرض كافة التفاصيل حول نظام الضمان الاجتماعي المطور، وكيفية الاستعلام عن مبلغ الضمان، وطريقة الاستعلام عن حالة الضمان المطور بالسجل المدني، ورابط تسجيل دخول منصة الضمان المطور الجديد، وتاريخ نزول معاش الضمان المطور الشهري، فتابعونا.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

منصة الدعم والحماية الاجتماعية هي الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام الضمان الجديد بعد اعتمادها من وزارة الموارد البشرية، حيث أطلقت الوزارة منصة الدعم بالتوازي مع موقع الضمان الاجتماعي الحالي، ولكن كشفت الوزارة أنه يتم النقل تدريجيًا حتى شهر مايو ٢٠٢٢، وبعد هذا التاريخ يتم وقف العمل في الموقع الحالي لأنه سيتم نقل كافة المستفيدين إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة بعد استيفائهم شروط الضمان المطور الجديد، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن الضمان برقم الهوية:

الدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني. انقر على تبويب الاستعلام. قم بالضبط على الخيار الخاص بخدمات الموقع. يطلب الموقع تسجيل رقم الضمان الاجتماعي. إدخال رمز التحقق من خلال كتابته بطريقة صحيحة. يقوم النظام بعرض الصفحة التي تظهر كافه بياناتي المتقدم بالطلب، كما يظهر به رصيد الضمان المستحق للمستفيد في حال استحقاقه.

رابط الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور

تقوم وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن كافة التقارير والتفاصيل الخاصة بكيفية الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي 1443 بشكل دوري، حيث تعلن الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية عن المستجدات في طريقة معرفة نتائج الدفعات عبر دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والتي من خلالها يمكن للمتقدمين إجراء التحقق من أهلية الضمان الاجتماعي المطور من خلال تتبع هذه الخطوات:

الولوج إلي رابط دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية. إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها. اضغط على خيار استعلام نتائج الضمان. انقر على كلمة استعلام.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

منظومة الضمان الاجتماعي المطور يشمل الكثير من الفئات في المجتمع السعودي بخلاف نظام الاجتماعي الضمان القديم، حيث تعد القدرة المالية على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن والأسرة التي يعيلها رب الأسرة هو المعيار الأساسي للأهلية في نظام الضمان المطور الجديد، ويشمل النظام الجديد المتقاعد والموظف وغير الموظف بصرف النظر عن عمره، ويتاح التقديم في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم الحماية الاجتماعية الجديدة من خلال تتبع الخطوات التالية:

الضغط على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. بعد الدخول على المنصة قم بالولوج إلي صفحة الملف الموحد. يطلب النظام من المتقدم إدخال كافة البيانات وتعبئة الخانات بها بطريقة صحيحة للتأكد من صحة البيانات المدخلة. قم باختيار الموافقة على كافة شروط وأحكام النظام ثم النقر على كلمة تسجيل ومتابعه الطلب إلكترونيًا عبر المنصة.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل دخول

يعتمد نظام الضمان الاجتماعي المطور على الفئات الأكثر حاجة للدعم حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لذلك قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير النظام الضمان الحالي لكي يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية في توفير الحياة الاجتماعية الكريمة لكافة فئات المجتمع ولكي يسهم في تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لنحصل في النهاية على وطن طموح قادر على تحقيق الاستقلال المالي، وتحويل الأشخاص إلى أن يكونوا منتجين في المجتمع، كما يهدف النظام الجديد على تزويد المستفيدين ببرامج التأهيل والتدريب إلى جانب تقديم الدعم المالي وتوفير فرص العمل في المناسبة لهم، وفي ضوء ذلك تم إطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية البوابة الإلكترونية الرسمية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي المطور 1443.

الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمتقدم أن يحصل على نتائج الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور بطريقة سهلة وبسيطة، وتعد مرحلة الأهلية في الضمان المطور هي المرحلة التي تكون قبيل إيداع معاش الضمان في حسابات المستفيدين البنكية، ولكن يمكنكم التحقق من أهلية الضمان المطور قبل صدور النتائج أي قبل وصول رسالة نصية للمتقدم بنتيجة أهليته ويتم ذلك إلكترونيا من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. انتقل إلى تبويب الضمان الاجتماعي. اضغط على “المعلقات”. فإذا وجدت مبلغ مالي في تبويب المعلقات فهذا يشير إلى أن المتقدم مؤهل وتم قبول طلبه. في هذه الحالة ينبغي على المستفيد الانتظار لعدة أيام حتى يتم إيداع مبلغ الضمان في حسابه البنكي. قد يحدث تعليق الدفعات كإجراء احترازي حتى يتم التحقق من بيانات الحساب البنكي الذي سوف يتم تحويل المبلغ عليه.

الاعتراض على نتائج أهلية الضمان المطور

تسمح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمتقدم في حاله استبعاده من استحقاق الدعم أن يقوم بتقديم شكوى الاعتراض على نتائج الأهلية في مده زمنية يشترط ألا تزيد عن 30 يوم من تاريخ الإعلان عن نتائج الأهلية، ويتم بعد ذلك دراسة الشكوى من خلال لجنة مختصة بدراسة الأوراق والمستندات المقدمة في الاعتراض للتحقق من أهليته، وفي حال ثبوت الأهلية يتم إعلامه بالقبول ومن ثم صرف المعاش المستحق له، ويمكنكم تقديم شكوى الاعتراض في نظام الضمان الاجتماعي المتطور من خلال تتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على حسابك في منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال إدخال بيانات الدخول الصحيحة. قم بالضغط على خيار برامج الدعم الخاصة بي. انقر على تبويب الأهلية والاستحقاق. يقوم الموقع بعرض أسباب الرفض كما هو مكتوب في حسابك. يحق لك تقديم الاعتراض بعد إطلاعك على سبب الرفض. إرفاق كافة المستندات التي تدعمك في الاعتراض على عدم الأهلية. اضغط على كلمة إرفاق. يقوم النظام بدراسة طلب اعتراضك وإعلامك بنتيجة الاعتراض لاحقا بعد دراسة المستندات المرفقة.

ما هي الحالات التي لا يمكن لها تقديم الاعتراض في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟

أتاحت وزارة الموارد البشرية خدمه الاعتراض على نتائج الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور، ولكن حددت حالات لا يسمح فيها بتقديم الاعتراض أو رفع الشكوى على الموقع الإلكتروني لنظام الضمان الاجتماعي الجديد، ونستعرض لكم هذه الحالات في النقاط التالية:

الحالة الأولى إذا تجاوز المستفيد أو المتقدم الـ 30 يوما، وهي الفترة المسموح فيها بتقديم الاعتراض أو الشكوى، وتبدأ هذه المدة بداية من تاريخ الإعلان عن عدم الأهلية أو عدم الاستحقاق للمواطن أو منذ تسليمه الدفعة المالية المستحقة له، وفي حال تجاوزه لهذه المدة لا يحق له تقديم الاعتراض.

أما الحالة الثانية التي لا يسمح فيها بتقديم الشكوى في حال أن سبب الاعتراض الجديد سبق وأن قام المواطن بتقديمه ورفعه إلكترونيا في الدورة المالية ذاتها.

كما أنه لا يمكن تقديم الشكوى في حال وجود شكوى فعليا تم تقديمه من المستفيد في نفس الدورة المالية حيث يكون سبب الشكوى لا يزال تحت النظر وقيد الدراسة ولم يبت فيها بعد.

طريقة الاعتراض على مبلغ الضمان الاجتماعي

تعطي وزارة الموارد البشرية في نظام الضمان الاجتماعي المطور الفرصة للمتقدم تقديم شكوى الاعتراض على الجانب المالي المتعلق بقيمة المعاش الجديد، حيث يمكنه إجراء هذا النوع من الاعتراض من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول وتتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. إدخال بيانات الدخول بطريقة صحيحة للتمكن من عرض الحساب الشخصي الخاص بك. النقر على أيقونة الدفاعات المالية من الخيارات المعروضة بتبويب تفاصيل الطلب. اضغط على السهم الموجود ثم انقر على كلمه استعراض التفاصيل. يتم عرض السبب وبها يمكن تقديم الاعتراض من خلال تقديم الشكوى المالية الخاصة بك. إرفاق المستندات والوثائق التي تدعم الشكوى ثم النقر على كلمة إرفاق لرفع الطلب بنجاح.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المحتوى عن طريقة استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية عبر تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما عرضنا خطوات الاستعلام عن مبلغ الضمان وكيفية تقديم شكوى الاعتراض على نتائج أهلية الضمان المطور، وكشفنا عن الحالات التي يمنع فيها تقديم الاعتراض في نظام الضمان المطور 1443.