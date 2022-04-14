كيفية اصدار شهادة تأمين تكافل الراجحي للمركبات وطباعة تأمين سيارتي

كيفية اصدار شهادة تأمين تكافل الراجحي للمركبات وطريقة طباعة تأمين سيارتي من تكافل الراجحي للمركبات تلك الخدمة التي تقدمها شركة تكافل الراجحي للخدمات التأمينية للأفراد والمنشآت والممتلكات العامة وتقدم الشركة برامج تأمينية مميزة التي تغطي السيارات فى حالات الحوادث او ما ينتج عنها من تعويضات مالية للآخرين او تعويض الاضرار بسبب حوادث السير ويقدم تامين الراجحي التكافلي للمركبات ثلاثة أنواع من التأمينات مثل تأمين المركبات او وافي سمارت او تأمين تغطية المسئولية تجاه الغير او التأمين الشامل للمركبات.

ما هو تأمين تغطية المسؤولية تجاه الغير ” طرف ثالث”

أولا يعمل على توفير حد لتغطية المسئوليات تجاه الطرف الثالث ومن المكن ان يكون قيمته تصل الى عشرة ملايين ريال.

أيضا ذلك التأمين متوفر لجميع أنواع السيارات.

كذلك يتوافق التأمين مع الشريعة الإسلامية.

ما هو تأمين وافي سمارت

يتم تقديمه من من شركة تكافل الراجحي ويوفر التغطية ضد الطرف الثالث وتكون تلك التغطية مجانية للسيارة لمرة واحدة ويتراوح مبلغ التغطية من 5000 الى 25000 ريال وفق الاتفاق المبرم فى وثيقة تأمين تكافل الراجحي ويحسب وفق قيمة المركبة السوقية.

مزايا تامين السيارات وافي سمارت

يعمل على تغطية اضرار السيارة الخاصة بصاحب الوثيقة لمرة واحدة بحد اقصي 25000 ريال.

فى حالة وقوع حداث للسيارة بعد 20 يوم من اصدار الوثيقة لا يتم سداد مبلغ التغطية التأمينية.

أيضا يتم صرف مبلغ طوارئ يصل الى 250 ريال.

ثم يخصم عدم المطالبات بنسبة تصل الى 6%.

كذلك يتم خصم الولاء بنسبة 5% وذلك قبل نهاية الوثيقة المسجلة.

بالإضافة لا يتم احتساب اضرار استهلاك قطع الغيار لمدة خمس سنوات.

كيفية اصدار شهادة تأمين تكافل الراجحي للمركبات

تسجيل الدخول الى رابط موقع تكافل الراجحي الالكتروني.

وبعد ذلك الضغط على تحديد اذا كان المؤمن فرد او شركة.

وبعد ذلك تحديد نوع التغطية التي يردها المشترك مثل ” ضد الغير – سمارت – شامل”.

ثم يتم كتابة رقم الهوية الوطنية او رقم الإقامة.

وأيضا يجب تحديد موعد انتهاء الهوية الهجري.

وبعد ذلك يتم كتابة رقم الجوال والبريد الالكتروني.

ثم الضغط على خيار التالي للانتهاء من الاشتراك فى تامين تكافل الراجحي وخطوات تسديد الرسوم.

طريقة طباعة تأمين سيارتي من تكافل الراجحي