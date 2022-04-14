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عمر شويل - جدة كيفية دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي 2022 من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين في المملكة من أجل إخراج زكاة الفطر لهذا العام. فبعد تحول المملكة إلى نظام الخدمات الإلكترونية. فيمكن لأي مواطن دفع أموال الزكاة المستحقة نظرًا لامتلاك كل مواطن حساب بنكي يتعامل من خلاله مع عمليات البيع والشراء بشكل إلكتروني وإليك الخطوات.

كيفية دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي 2022

يستطيع عملاء الراجحي في كل المملكة والخليج العربي دفع أموال الزكاة 1443 إلكترونيًا من خلال تطبيق مصرف الراجحي ولدفع أموال الزكاة اتبع الخطوات الآتية:

الدخول إلى تطبيق الراجحي على الهاتف.

تسجيل الدخول لحسابك ثم النقر على أيقونة جمعية خيرية.

ثم اختيار الجمعية المراد إيداع زكاة الفطر بها .

ثم حدد المبلغ المراد إخراجه ثم النقر على التالي لتحويل المبلغ.

هل يمكن دفع زكاة الفطر من مباشر الراجحي

يمكن إخراج الزكاة إلكترونيًا وخاصة في الظروف التي يعيشها العالم أجمع من انتشار الجائحة ومن المحبب إخراج الزكاة بهذه الطريقة تجنبًا لانتشار العدوى.

كم زكاة الفطر نقدًا 2022

حددت الهيئة العامة في المملكة قيمة زكاة الفطر لعام 2022 بمبلغ 25 ريالًا للفرد الواحد . أو ما يعادل ذلك 3 كيلو من الأرز. أو 1640 جم من الزبيب. و2000 جم من الحمص. و2100 جم من العدس. و2040 جم من القمح. و2000 جم من الدقيق. وقالت يجوز إخراج مبلغ الزكاة لشخص واحد كما يجوز التقسيم على أكثر من شخص لأن الحكمة من زكاة الفطر إغناء الفقير في يوم العيد ويفضل خروج الزكاة قبل يوم العيد.

طريقة حساب الزكاة إلكترونيا في السعودية

الدخول إلى موقع زكاتي .

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم النقر على أحسب زكاتك.

اختر حاسبة الزكاة المختصرة للأموال أو حاسبة الزكاة المطولة للذهب والفضة. اختر المختصرة للأموال ثم.

قم بإدخال البيانات المطلوبة بالخانات المخصصة ثم النقر على أيقونة المتابعة حتى تظهر لك كافة التفاصيل وقيمة الزكاة المستحقة.

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