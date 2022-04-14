نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور عبر وزارة التنمية والموارد البشرية 1443 في المقال التالي
الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1443 يهتم الملايين من المواطنين السعوديين المستحقين و المستهدفين من الضمان الاجتماعي المطور عن طريقة الاستعلام عن حالة الاستحقاق، حيث يعد هذا البرنامج من أهم البرامج الخدمية التي إنشاؤها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ليكن الغرض الأساسي منه هو تلبية احتياجات المواطنين ومساندة الأسر المحتاجة و محدودي الدخل في توفير الدعم لهم ليكن هذا الدعم مادي يقدم بشكل شهري للمستفيدين و المستحقين من الدعم وفقًا لشروط وأحكام وضعتها الوزارة، حيث يختلف قيمة الدعم من شخص إلى آخر باختلاف عدد الأفراد والحالة الإجتماعية.
الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور عبر وزارة التنمية والموارد البشرية
يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين المقدمين طلب الضمان الاجتماعي المطور عن طريقة الاستعلام عن نتائج الضمان الاجتماعي، سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور عبر وزارة التنمية والموارد البشرية، الخطوات هي:
- أولاً قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة خدمات الضمان الاجتماعي المطور.
- ثم قم بتسجيل الدخول، قم بكتابة اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور.
- بعد ذلك سيظهر أمامك كود التحقق.
- قم بإدخال رمز التحقق للتأكد من هويتك.
- ثم الضغط على تحقق.
- على الفور سيظهر أمامك كافة البيانات المتعلقة بطلب التقديم إلى الضمان الاجتماعي المطور.
شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور
لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط لقبول طلب التقديم في الضمان الاجتماعي المطور، الشروط هي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- كما يشترط أن يكون المتقدم مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 35 عام.
- ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 1100 ريال سعودي للأسرة، ولا يزيد عن 550 ريال سعودي للفرد.
- عدم امتلاك المتقدم أصول مالية أو أملاك ذات قيمة.
- ألا يكون المتقدم مقيم في أحد المساكن التابعة للدولة مثل الإيواء.
- رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.
- يمكن لغير السعودي التقديم في الضمان الاجتماعي المطور في حاله كان متزوج من سعودية.
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