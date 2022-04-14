نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في العام الحالي 1443 يبحث عنه الكثيرون، حيث جرت العادة على صرف مكرمة الملك سلمان حفظه الله في شهر رمضان المبارك، وهي عبارة عن منحة مالية يتم صرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي أو المساعدات المقطوعة في رمضان، لذلك فإن معظم الأسر المستفيدة تتابع موعد صرف المكرمة الملكية السنوية لهذا العام، من خلال موقعكم “ثقفني” نتابع معكم آخر أخبار المكرمة الملكية أو مكرمة الملك سلمان كما يسميها الشعب السعودي، وما هي قيمتها وما هو الموعد الرسمي لصدورها.

متى صرف المكرمة الملكية 1443

حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي من الديوان الملكي عن موعد صدور مكرمة الضمان الاجتماعي لهذا العام، كما لم توجد أي معلومات من قبل وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ذلك، ولكن بمتابعة موعد نزول المنحة في السنوات السابقة، فإنه يتم الإعلان عنها في خلال شهر رمضان من كل عام، ونحن نتابع بدقة واهتمام كافة الأخبار الصادرة عن الديوان الملكي بشأن منحة المكرمة الملكية، حتى ننقلها لكم على الفور.

كيفية الاستعلام عن المكرمة الملكية 1443

الكثير يتساءلون عن موعد صرف المساعدات الملكية وقيمتها ومن هم الأشخاص المستحقين لها، والخطوات التالية تساعدكم على الاستعلام عنها:

رقم الاستعلام عن المكرمة الملكية 1443

يمكنك التواصل مع خدمة العملاء على الرقم الموحد 19911، في مواعيد دوام خدمة العملاء الرسمية وهي من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

شروط المكرمة الملكية رمضان 1443

حددت وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية شروط صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي وهي كالتالي: