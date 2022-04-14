أطلب تمويل كوارا الميسر للمقيمين والسعوديين بالمملكة

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أطلب تمويل كوارا الميسر والفوري للمقيمين والسعوديين بالمملكة العربية السعودية، هناك منصة إلكترونية كوارا تقدم تمويلات ميسرة وفورية للمواطنين، فإن تلك المنصة معتمدة من البنك المركزي السعودي، كما أن التمويلات المقدمة تهدف لمساعدة المواطنين ماليا من خلال تلبية احتياجاتهم الضرورية، فإن ذلك التمويل متطلباته سهلة وسريع الإجراءات ويكون فوري، يمكن لجميع مواطني المملكة الراغبين في الاستفادة في متابعة موقعنا الإلكتروني ثقفني، حيث أن موقعنا سوف يذكر كيفية الحصول علي التمويل بخطوات سهلة وسريعة، بالإضافة إلي توضيح شروط تمويل كوارا الفوري ومميزات الحصول علي تمويل ميسر من كوارا إلكترونيا، فإن تمويل كوارا من أهم مميزاته أنه يوفر في الوقت والجهد فيمكن الحصول علية بأي وقت وأي مكان. متطلبات الحصول علي التمويل من المنصة تقديم هوية المواطنين المقيمين تكون غير منتهية المفعول أما المواطنين السعوديين يقدموا الهوية الوطنية تكون سارية.

يحصل المواطنين العاملين بالقطاع الخاص علي شهادة مدد وأجور.

يتوفر لدي المستفيد من التمويل تعريف راتب ولكن المدة تختلف حسب المستفيد، فالمستفيد السعودي بالقطاع الحكومي لا تزيد مدته عن 3 شهور، أما المستفيد المقيم بالقطاع الحكومي وجميع العاملين بالقطاع الخاص من وافدين وسعوديين لا تتجاوز المدة الشهر.

حصول المستفيدين علي كشف حساب بنكي لهم من البنك الخاص بهم لتحويل الراتب في أخر 3 شهور. رابط أطلب تمويل كوارا الميسر إلكترونيا إن المواطنين يقوموا بالدخول علي صفحة تمويل كوارا الرسمية لطلب التمويل. يقوم المستفيد بالضغط علي أيقونة تقديم طلب الحصول علي التمويل. يقوم المواطن سواء المقيم أو السعودي بتعبئة بيانات الاستمارة الشخصية كالتالي: إدخال كلا من الاسم ثلاثي ورقم الهوية سواء مقيم أو وطنية، تحديد جنسيته سعودي ولا غير، كتابة تاريخ ميلاده. يسجل المواطنين المستفيدين رقم الهاتف الخاص بهم للتواصل. يذكر المواطن المنطقة التي يعيش بها مع ذكر المدينة المقيم فيها بالمملكة العربية السعودية. يحدد البنك التي تحول إليه رواتب المستفيدين شهريا. إدخال قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل شهر من مكان عمله. اختيار نوع القطاع الذي يعمل فيه المستفيد سواء متقاعد، أو قطاع حكومي أو خاص أو عسكري. تحديد تاريخ بدء عمله بالقطاع والرد علي السؤال ثم أضغط إرسال. عمر شويل - جدة أطلب تمويل كوارا الميسر للمقيمين والسعوديين بالمملكة - ثقفني

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