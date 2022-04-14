طريقة عمل الشاورما الفراخ السوري بكل سهولة مثل الجاهزة

شاورما الفراخ السوري تعتبر من أكثر الأكلات في مطابخ الوطن العربي، والتي يفضلها معظم الأشخاص، ويمكن تحضيرها في وقت قصير بالعديد من الطرق المتنوعة، ولكن البعض لا يجيدون تحضيرها، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل شاورما الفراخ السوري.

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري

مقادير تتبيلة شاورما الفراخ السوري

أربع ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

٤٠ جرام من خل الطعام.

ملعقة متوسطة من الثوم المفروم.

أربع ملاعق صغيرة من صوص الصويا.

١٠٥ جرام من الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من الصلصة الجاهزة.

عشرة جرام من هريسة الشطة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من بودرة البصل.

ربع ملعقة كبيرة من البابريكا.

ربع ملعقة كبيرة من الزعتر.

عشرة جرام من الجنزبيل البودر.

رشة من الكاري.

ثلث ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

خمسة جرام من مسحوق مرقة الدجاج.

طريقة التحضير

قومي بتقطيع كيلو إلا ربع من صدور الدجاج المخلية إلى عدة شرائح رفيعة، ثم اغسليها بالماء جيدا، ثم صفيها واتركيها جانبا. ضيفي زيت الذرة، والخل، والصلصة، والجنزبيل، والصويا صوص، والهريسة البودر، والبابريكا، والقرفة، والكاري والزعتر إلى شرائح الدجاج. اسكبي الليمون، والثوم فوق الخليط السابق، ثم امزجي جميع المكونات مع بعضها البعض. ضعي الخليط في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة أربع ساعات، حتى تتبل الصدور جيدا. احضري مقلاة واسعة، ثم ضعيها على درجة حرارة متوسطة، ثم ضعي بها زيت ذرة واتركيه يسخن، ثم ضيفي إليها خليط الدجاج ومرقة الدجاج، ثم اتركهم على النار حتى تنضج شاورما الفراخ السوري تماما.

طريقة عمل صوص الشاورما السوري

المقادير

٦ ملاعق صغيرة من المايونيز.

ملعقة كبيرة من الثوم المبشور.

أربع ملاعق صغيرة من الخل.

ربع كأس كبير من الحليب.

خمسون جرام من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة ونصف كبيرة من الملح.

كوب ونصف كبير من الماء.

ست ملاعق صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

امزجي النشا مع الماء جيدا، حتى يتكون خليط متجانس، ثم ضعيهم في وعاء على النار وقلبيهم باستمرار.