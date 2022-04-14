“بالتاريخ” سفير الضمان الاجتماعي.. إيداع وصرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي هذا الأسبوع

ما هو موعد صرف المكرمة الملكية رمضان 1443، تداول الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من الضمان هذا السؤال عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يرغب عشرات الآلاف منهم في التعرف على توقيت إيداع وصرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي هذا الأسبوع، وقد تم الإعلان عن المكرمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الذي توجه بصرف المكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان الكريم 2022، وتأتي هذه المساعدة المالية لمساعدة المواطينن والأسر المحتاجة على تلبية احتياجاتها من المأكل والمشرب والملبس، أيضا في ظل اقتراب موعد عيد الفطر المبارك ترغب الكثير من الأسر في شراء مستلزمات العيد، وفي السطور التالية نتعرف على الموعد الرسمي لصرف المكرمة بعد التأجيل.

موعد صرف إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي رمضان 1443

يسارع الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية للبحث عن الموعد الرسمي الذي سيتم صرف وإيداع المكرمة الملكية فيه لشهر رمضان 1443/2022، وبحسب ما أكدته مصادر موثوقة بأن صرف المكرمة الملكية سيكون خلال شهر رمضان الكريم، وذلك حتى تتمكن الأسر والعائلات المحتاجة من الاستفادة منها خلال هذ الشهر الفضيل، وبحسب ما كشف عنه الحساب الرسمي لسفير الضمان الاجتماعي على سناب شات، قال من المتوقع أن يتم الصرف خلال الأيام المقبلة وستعلن الوزارة عن الموعد رسميا، وكان من المتوقع أن يتم صرف المكرمة اليوم الخميس 14 أبريل 2022 الموافق 13 رمضان 1443.

متى تنزل المكرمة الملكية للضمان

حالة من الترقب والانتظار من قبل الأسر والأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث يترقب الكثير من المواطنين المحتاجين الإعلان الرسمي لموعدج صرف المكرمة الملكية، وذلك حتى تتمكن هذه الأسر من الاستفادة من المساعدة النقدية خلال أيام شهر رمضان ومن أجل سد احتياجات المأكل والمشرب، ننوه لكم بأنه حتى هذه اللحظات لم يصدر أي إعلان مؤكد ورسمي من قبل الجهات الحكومية المختصة في السعودية عن موعد الصرف، لكن بحسب التوقعات سيكون الصرف خلال الساعات القليلة المقبلة.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

يشترط أن يكون المستفيد من المكرمة هم المسجلين القدم والجدد في الضمان الاجتماعي.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

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