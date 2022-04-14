نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم السعودية هذا الأسبوع وتخفيضات قوية ومميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في شهر الخير والرحمة والغفران شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات تقدم أسواق عبد الله العثيم لعملائها الكرام أفضل وأجود المنتجات من سلع غذائية ومنظفات وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية وأجهزة إلكترونية بخصومات كبيرة وعروض كثيرة، سنتعرف عليها في السطور القادمة. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية متوفر لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 47.95 ريال سعودي للكيلو الواحد. متاح لحم حاشي بالعظم بوزن 1 كيلو جرام متوفر بسعر 32.95 ريال سعودي. بوب كورن الدجاج بالجبنة بوزن 400 جرام بسعر 11.50 ريال سعودي. متاح ستربس الدجاج بوزن 750 جرام بسعر 28.95 ريال سعودي بدلا من 41.95 ريال سعودي متوفر عادي أو حار. مسحب الدجاج متنوع عادي أو حار متوفر بوزن 750 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 28.75 ريال سعودي. كباب تركي بقري أو سوبر شيش كباب متنوع بقري أو غنم بوزن 600 جرام متوفر بسعر 16.25 ريال سعودي، لعمل المأكولات المحببة لأطفالك. بسلة خضراء أو بسلة وجزر أو خضار مشكل بوزن 450 جرام متوفرة بسعر 4.75 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي. متوفر سمبوسة الكبير بالجبن وسمبوسة الكبير بلحم الغنم العبوة 12 قطعة بوزن 250 جرام بسعر 8.75 ريال سعودي، وتعتبر السمبوسة من أهم المقبلات في سفرة رمضان. كبة الكبير دجاج متوفرة بوزن 400 جرام بسعر 9.50 ريال سعودي بدلا من 15.50 ريال سعودي. صدور دجاج ساديا مكعبات بوزن 1.5 كيلو جرام قطع أصغر تحضير أقل وسهلة وطرية متوفرة بسعر 45.95 ريال سعودي بدلا من 66.95 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على المنظفات منظف حمام كلوركس 709 مل بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 15.75 ريال سعودي. مطهر ومنظف جنتو بحجم 3 لتر متوفر بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي. صابون إكسترا وايت بالرائحة الأصلية بودرة بوزن 10 كيلو جرام لجميع أنواع الملابس متوفر بسعر 43.95 ريال سعودي بدلا من 73.95 ريال سعودي. صابون صحون بريل بحجم 1 لتر + 500 مل مجانا متوفر بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 15.95 ريال سعودي. مفارش سفرة الجمل بلاستيكية للإستخدام مرة واحدة مقاس 90 * 90 سم عدد 6 رول + 1 رول مجانا متوفر بسعر 10.95 ريال سعودي بدلا من 20.95 ريال سعودي. مفارش سفرة ريما عدد 100 قطعة بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي.

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