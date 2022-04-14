نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون دفعة اولي جوال iPhone 13 Pro Max تقسيط بدون فوائد من جرير السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع التخفيضات المذهلة والعروض اليومية التي تقدمها مكتبة جرير السعودية بعد عمليات البحث من قبل كثير المواطنين في المملكة العربية السعودية الراغبين بشراء جوال ايفون 12 برو max بالتقسيط من لديها، حيث تتميز مكتبه جرير السعوديه بتقديم الكثير من الخدمات التسويقية اون لاين، والتى تصب فى المقام الأول في مصلحة العميل، فيمكن لكل الأسر التسوق اونلاين من خلال متجر جرير الذي يتيح سهولة في التسوق مع الكثير من الخدمات المميزة التي لن تجدها فى اى مواقع آخر.

وتتخصص مكتبه جرير بتقديم الآلاف من المنتجات والمشتريات المذهلة، فضلاً على عروض الجوالات الحديثة بكافة انواعها والمتاحة على متجر جرير، واليوم من خلال هذا المقال عبر موقعنا ثقفني سوف نقوم بتناول مميزات الشراء بالتقسيط من جرير وكذلك الشروط المطلوبة للحصول على جوالات وغيرها بالتقسيط فتابعوا معنا

تقسيط جوالات ايفون 12 برو ماكس من جرير

وفيما يخص جوالات ايفون بالتقسيط من جرير يمكن الحصول عليها من خلال الالتزام بالشروط المطلوبه والتي تضمنت كالاتي.

يشترط على المتقدم على طلب التقسيط من جرير ان يكون قد تم عمر الواحد والعشرين عاما.

يشترط على المتقدم ان يكون لديه بطاقة ائتمان من احدى البنوك المعتمده.

يشترط على المتقدم ان يكون تم الشراء بقيمه 1500 ريال سعودي حتي يتمكن من الاستفاده من تقسيط جرير.

ينبغي على المتقدم ان يكون ليست عليه اي غرامات خاصة بتاخير السداد من قبل.

ينبغي على المتقدم تحديد نوع الجهاز من لدى جرير بقيمه 1500 ريال ومافوق.

ينبغي على العميل ان يختار خطة دفع من المطروحه من خطط جرير.

iPhone 12 Pro Max تقسيط بدون فوائد

مزايا الشروط الشراء من متجر جرير اون لاين ومع الشروط السابقة التي وضعتها ادارة متجر جرير في الوقت ذاته طرحت العديد من المزايا على التقسيط والتي تعتبر لا يوجد منافس لها، فيمكن شراء جوالات ايفون من جرين او اي منتجات اخرى تقسيط بدون دفعه أولى وبسعر الكاش، كما تتيح لك مكتبة جرير التقسيط على فترة سداد طويلة المدي والذي تبلغ 24 شهرا أو أكثر حسب رغبة العميل.

جوال ايفون 13 برو maxبالتقسيط من جرير

مع نزول الاصدار الجديد من آبل الذي يستحق الانتظار باتت عمليات البحث تتكاثر في إتجاه مواصفات وسعر ايفون 13 بجانب سعره حيث قد اعلنت من فترة ليست ببعيدة شركة آبل عن تجهيزها للاصدار الجديد والذي يحمل العديد من المزايا المذهلة وجاء، سعره في مصر بمبلغ 3300 الف جنيها، وتم اصدار الجوال باربع اصدارات مختلفة.

تتيح مكتبة جرير الرائد في التسوق اونلاين العديد من المزايا والخدمات لعملائها على جميع السلع والمنتجات التي تعرض عليها، ويممن لمل عميل الدخول على جرير وبدا التسوق والشراء او التقسبط من لديها، مع عروض وخصومات تقدم من حين لأخر، فما على العميل سوي الدخول والتصفح وتحديد المنتج او السلعة الراغب في شرائعا ثم وضعها في سلة المشتريات وبدا اتباع اجراءات اتمام الشراء.