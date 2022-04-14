نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تويوتا تقسيط افالون 2021 الجيل الخامس بـ435 ريال قبل إيقاف الانتاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة 28 عامًا و5 أجيال هو عمر افالون حاليًا التي عرضت للبيع في الولايات المتحدة أول مرة منذ عام 1994.ومع ذلك فإن افالون 2021 وكذلك تويوتا افالون 2022 يأتيان امتداد لسيارة افالون 2020 وكلهم من الجيل الخامس. وبوضعها فوق سيارة تويوتا كامري متوسطة الحجم، فإن افالون تنافس في قطاع سيارات السيدان الكبيرة المتضائل والذي شهد اختفاء العديد من المنافسين في السنوات الأخيرة. وبخلاف تويوتا افالون ، فإن نيسان ماكسيما ، ودودج تشارجر ، وكرايسلر 300 هي المركبات الوحيدة في قطاع السيدان الكبيرة التي لا تزال معروضة للبيع . وذلك بعد إلغاء تشيفي إمبالا ، وهيونداي أزيرا ، وكيا كادينزا ، وفورد توروس.

افالون 2021 الجيل الخامس

تم تقديم الجيل الخامس من أفالون عام 2019 ، وتأتي مع 3 خيارات من المحرك أولها محرك V-6 سعة 3.5 لترًا. أو محرك داخلي رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لترًا مع دفع رباعي. أو محرك هجين مع محرك 2.5 لتر مضمّن رباعي. باعت افالون 10328 وحدة حوال العالم خلال النصف الأول من عام 2021 وما مجموعه 18.421 وحدة في عام 2020. وهي أرقام مماثلة لسيارة نيسان ماكسيما ولكنها تتخلف كثيرًا عن دودج تشارجر التي باعت 42103 وحدة في النصف الأول من عام 2021.

توقف انتاج افالون

المحزن في الأمر أن تويوتا أعلنت أن طراز TRD عالي الأداء ونماذج الدفع الرباعي ستتوقف عن الإنتاج عام 2022. لكن على الرغم من انتهاء الإنتاج في الخريف ، ستستمر الشركة في بيع مخزون الفائض حتى نهاية العام المقبل.

تويوتا افالون XLE 2022

تتوفر تويوتا افالون XLE 2022 في السعودية بمحرك بنزين بسعة 3.5 لتر V6 بقوة 297 حصان. مع ناقل حركة اوتوماتيكي 8 سرعات. السيارة مزودة بالعديد من المزايا منها نظام الدخول الذكي مع زر تشغيل/ إيقاف المحرك. إضافة إلى مثبت سرعة ونظام التحكم في وضعيات القيادة وكاميرا خلفية مع نظام توجيه.

سعر افالون 2022 في السعودية

يبدأ سعر افالون 2022 في السعودية عند 139 ألف ريال لفئة XLE غير شامل الضريبة المضافة. يصل السعر بعد إضافة الضريبة إلى حوالي 160 ألف ريال شامل الضريبة.

ويمكن ضمن عرض السنتين يمكن تقسيط تويوتا أفالون 2021 من عبداللطيف جميل للتمويل على سنتين. يبدأ القسط الشهري من 435 ريال. يتم التقسيط على 24 شهرًا. ويجب سداد 50 % من الثمن كدفعة مقدمة. وفي حالة الرغبة في التقسيط بدون مقدم . يتم إعادة جدولة الأقساط الشهرية.

عروض تويوتا 2022