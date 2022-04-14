نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الفطر للموظفين والطلاب 1443 في السعودية في المقال التالي
إجازة عيد الفطر للموظفين العاملين في القطاع العام والخاص وأيضًا لطلاب المدرس لعام 2022 / 1443 في المملكة العربية السُّعُودية تعد من أهم المعلومات التي يرغب الجميع في التأكد منها لمعرفة الموعد الرسمي لبدء الإجازة، لا سيما أن كل قطاع داخل الدولة سوف يبدأ إجازة العيد في موعد مختلف عن الآخر ، لذلك سوف يتم توضيح ذلك جيدًا عبر موقع ثقفني من خلال هذا المقال لاحقًا.
إجازة عيد الفطر للموظفين 1443 / 2022
من المنتظر أن يوافق موعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ / 2022م وفقًا لما قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السُّعُودية بالإعلان عنه فيما يخص جميع العاملين في القطاع العام الحكومي هو أن الإجازة سوف تكون على النحو التالي:
- تبدأ إجازة عيد الفطر للموظفين في يوم الثلاثاء الموافق 25 رمضان 1443هـ والموافق 26 أبريل 2022م.
- تنتهي الإجازة في يوم 5 شوال 1443هـ الموافق 6 مايو 2022م.
- سوف تستمر إجازة جميع الموظفين والعاملين بالقطاع العام تحديدًا لمدة حوالي 10 أيام.
إجازة عيد الفطر 1443 للقطاع الخاص
من المنتظر أن يكون موعد إجازة عيد الفطر العاملين في مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السُّعُودية أربعة أيام فقط تبدأ في يوم 29 رمضان 1443هـ وتنتهي مع نهاية ثالث أيام العيد؛ حيث يعود الموظفين إلى العمل مرة أخرى في يوم 4 شوال 1443هـ. ومع ذلك تحتفظ مؤسسات العمل الخاص بالحق في استدعاء أي موظف للعمل عند الضرورة إلى ذلك في يوم العيد على أن يتم تعويض الموظف ماديًا عن هذا اليوم.
إجازة عيد الفطر للطلاب 1443
تبدأ إجازة عيد الفطر في السُّعُودية للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والجامعات في يوم الإثنين 24 رمضان 1443 هـ وهذا اليوم سوف يوافق بالتقويم الميلادي يوم 25 أبريل (نيسان) من عام 1443هـ، ومن المنتظر أن تستمر إجازة الطلاب إلى ما بعد انتهاء عيد الفطر المبارك ليعودوا إلى استئناف الدراسة مرة أخرى الخاصة بالفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري والأخير يوم 7 مايو 2022م. ويذكر أن بداية إجازة نهاية العام لطلاب وطالبات التعليم العام الأساسي في مدارس المملكة سواء مرحلة الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي في المملكة سوف تبدأ في يوم 1 ذو الحِجَّة 1443هـ.
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