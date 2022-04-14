نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا تمويل شخصي من كوارا بدون كفيل للمستفيدين في المقال التالي
مزايا تمويل شخصي من كوارا بدون كفيل للمستفيدين في المملكة، حيث أن شركة كوارا هي شركة تمويلية تمنح مواطني المملكة تمويل شخصي ميسر، كما أن شركة كوارا تسعي إلي توفير الوقت والجهد علي المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن يمكن للمواطنين الحصول علي سيولة نقدية ميسرة وفورية من منصة كوارا، فذلك التمويل النقدي يلبي جميع احتياجات المواطنين سواء في سداد فواتير أو في شراء سيارة أو في دفع تكاليف زواج المستفيد أو أي غرض آخر، فيجب علي المواطنين متابعة موقعنا للتعرف علي شروط تمويل كوارا السريع والميسر، بالإضافة إلي الإطلاع علي مزايا طلب تمويل شخصي ميسر من منصة كوارا الإلكترونية.
مزايا تمويل شخصي من كوارا
هناك مزايا يستفيد منها المواطنين عند طلب الحصول علي تمويل كوارا، وتلك المميزات تكون كالتالي:
- التمويل مقدم لجميع المواطنين في المملكة سواء سعوديين أو وافدين غير سعوديين.
- يتفق هذا التمويل مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.
- تصل قيمة التمويل الميسر إلي 100 ألف ريال سعودي.
- يتميز التمويل بأنه سريع وفوري.
- فإن التمويل مقدم للمواطنين بدون كفيل أو تحويل راتب.
- يمكن لأي مواطن يعمل في أي قطاع حكومي أو خاص أو عسكري الحصول علي التمويل.
- تتيح المنصة التمويلية فترة سداد للتمويل تصل إلي خمس سنوات أي لمدة 60 شهر.
المستندات المطلوبة لطلب الحصول علي التمويل
فهناك بعض المستندات التي يجب أن تتوفر لطلب تمويل كوارا الشخصي الميسر والسريع، فإن الأوراق والمستندات المطلوبة تكون كالتالي:
- لابد أن تتوفر هوية وطنية أو هوية مقيم للمستفيد تكون سارية المفعول وليس منتهية.
- القيام بملأ جميع البيانات المطلوبة في نموذج أو استمارة طلب التمويل إلكترونيا.
- الحصول علي تعريف الراتب للمواطن المستفيد السعودي بالقطاع الحكومي لا تتجاوز مدته 90 يوم أي 3 شهور، أما المستفيد المقيم ويعمل بالقطاع الحكومي وأيضا عاملي القطاع الخاص سواء مقيم أو سعودي يكون تعريف الراتب لا يزيد عن 30 يوم أي لمدة شهر.
- تقديم كشف حساب بنكي يذكر رواتب الموظف في آخر 3 شهور.
- قيام موظفي القطاع الخاص بالحصول علي شهادة مدد وأجور للمواطنين.
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