مزايا تمويل شخصي من كوارا بدون كفيل للمستفيدين في المملكة، حيث أن شركة كوارا هي شركة تمويلية تمنح مواطني المملكة تمويل شخصي ميسر، كما أن شركة كوارا تسعي إلي توفير الوقت والجهد علي المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن يمكن للمواطنين الحصول علي سيولة نقدية ميسرة وفورية من منصة كوارا، فذلك التمويل النقدي يلبي جميع احتياجات المواطنين سواء في سداد فواتير أو في شراء سيارة أو في دفع تكاليف زواج المستفيد أو أي غرض آخر، فيجب علي المواطنين متابعة موقعنا للتعرف علي شروط تمويل كوارا السريع والميسر، بالإضافة إلي الإطلاع علي مزايا طلب تمويل شخصي ميسر من منصة كوارا الإلكترونية.

مزايا تمويل شخصي من كوارا

هناك مزايا يستفيد منها المواطنين عند طلب الحصول علي تمويل كوارا، وتلك المميزات تكون كالتالي:

التمويل مقدم لجميع المواطنين في المملكة سواء سعوديين أو وافدين غير سعوديين. يتفق هذا التمويل مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية. تصل قيمة التمويل الميسر إلي 100 ألف ريال سعودي. يتميز التمويل بأنه سريع وفوري. فإن التمويل مقدم للمواطنين بدون كفيل أو تحويل راتب. يمكن لأي مواطن يعمل في أي قطاع حكومي أو خاص أو عسكري الحصول علي التمويل. تتيح المنصة التمويلية فترة سداد للتمويل تصل إلي خمس سنوات أي لمدة 60 شهر.

المستندات المطلوبة لطلب الحصول علي التمويل

فهناك بعض المستندات التي يجب أن تتوفر لطلب تمويل كوارا الشخصي الميسر والسريع، فإن الأوراق والمستندات المطلوبة تكون كالتالي: