خلطات سحرية لفرد تنعيم الشعر المجعد بطريقة ناجحة 100%

خلطات سحرية لفرد تنعيم الشعر المجعد، فرد الشعر طبيعيا في البيت من أهم الأمور التي تريد معرفتها جميع الفتيات والنساء، خاصة الذين يعانون من الشعر الخشن والمجعد، لكي يستطيعوا فرد شعرهم ويتمتعوا بمظهرهم الحسن في العيد، ولكن معظمهم لا يعرفون ماهي الطرق الطبيعية لفرد الشعر، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم فرد الشعر طبيعيا في البيت.

مكونات لوصفات فرد الشعر طبيعيا في البيت:

الحليب والعسل.

كوب كبير من الحليب.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

طريقة الاستخدام:

اخلطي مقدار العسل الأبيض مع الحليب جيدا، حتى يذوب العسل ويختلط مع الحليب، ثم وزعي الخليط على شعرك بعد غسله بالماء.

اتركي خليط العسل على الشعر لمدة ثلاثون دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو، ثم ضعي عليه حمام كريم مناسب واتركيه لمدة ١٠ دقائق، ثم اشطفيه بالماء.

كرري وصفة العسل لفرد الشعر مرة كل ثلاث أيام.

مكونات وصفة الموز وزيت جوز الهند:

موزة واحدة كبيرة الحجم مهروسة.

أربع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام:

امزجي زيت جوز الهند مع مقدار الموز المهروس جيدا، حتى يختلطوا مع بعضهم البعض، ثم وزعيهم على شعرك بالكامل.

قومي بلف شعرك وتغطيته بكيس نايلون، ثم اتركيه لمدة ٦٠ دقيقة، ثم اغسليه كالمعتاد.

كرري وصفة الموز لفرد الشعر مرة كل ٧ أيام.

وصفة شامبو ضد القشرة ومايونيز:

أربع ملاعق صغيرة من المايونيز.

ثلاث ملاعق كبيرة من الشامبو المضاد للقشرة.

طريقة الاستخدام:

امزجي الشامبو مع مقدار المايونيز جيدا، ثم وزعيهم على شعرك بالكامل بعد غسله بالماء.

اتركي خليط المايونيز على شعرك لمدة ستون دقيقة، ثم اغسليه كالمعتاد.

كرري وصفة المايونيز لفرد الشعر مرة كل أسبوع.

مكونات وصفة زيت الزيتون والبيض:

أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون.

حبتان من البيض.

طريقة الاستخدام: