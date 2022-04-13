نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي أسعار تأشيرة الخروج والعودة في السعودية عام 2022؟ تتوفر التأشيرات في حالة قيام الإدارة العامة للجوازات السعودية بتحديد التأشيرات ورسوم الخدمة لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على الأرض، خاصة لتأشيرات الخروج والعودة، حيث أصدر تصريح يسمح للمسافرين بالدخول والخروج من أرض الحجاز لفترة من الزمن، نخصص هذه المقالة لك لمعرفة المزيد حول تأشيرات الخروج والعودة ومقدار تكاليف هذه التأشيرة.

تأشيرة خروج وعودة

تأشيرات المغادرة والعودة هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

يتم تعريف تأشيرات المغادرة والعودة على أنها تأشيرات تم الحصول عليها للسماح للمقيمين في المملكة العربية السعودية بمغادرة أرض الحجاز مؤقتًا والعودة إليها.

هذه التأشيرة صالحة لمدة تصل إلى 60 يومًا من تاريخ الإصدار، يمكن أن تصل هذه الفترة إلى 4 أشهر.

سيتم إصدار هذه التأشيرة للمدة التي يحددها صاحب العمل بناءً على طلب صاحب العمل.

ومع ذلك، بالنسبة للطلاب والزوجات الذين يدرسون في الخارج لمدة تصل إلى 6 أشهر، سيتم منح تأشيرة خروج وعودة لمدة (9-12 شهرًا) لكل رحلة بناءً على طلب رب الأسرة.

ومع ذلك، إذا كان تصريح إقامتك ساريًا ويغطي فترة التأشيرة.

أسعار تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 2022

تستند رسوم المغادرة وإعادة التأشيرة على قيمة جواز السفر بالريال السعودي البالغ 200 ريال سعودي لكل رحلة لمدة تصل إلى شهرين ودفع شهري إضافي قدره 100 ريال.

هذا ضمن نطاق مكان إقامتك، مع رحلات متعددة ورسوم معالجة تأشيرة المغادرة والعودة المتعددة (500 ريال سعودي) لمدة تصل إلى 3 أشهر، مع دفعة شهرية إضافية قدرها 200 ريال، هذا ضمن فترة صلاحية تصريح الإقامة.

كم رسوم تمديد تأشيرة خروج وعودة

إذا كنت ترغب في تمديد فترة صلاحية تأشيرات المغادرة والعودة، فإن رسوم التمديد لتأشيرات المغادرة والعودة لغير الممالك ستكون 100 ريال وبالتالي فإن التمديد سيكون بسبب دفع الرسوم المقررة، وكذلك يمكنك التعرف على كافة السلع المعافاه من الجمارك.

وأكدت منصة أبشر أن هذه التأشيرة يمكن تمديدها إلكترونيًا للمقيمين خارج المملكة العربية السعودية دون تأكيد جواز سفرهم.

سواء كانوا من أفراد الأسرة أو عمال المنازل، بحيث يتم منح تأشيرة واحدة لكل شهر تمديد و200 للتأشيرات المتعددة.

تمديد التأشيرات والإقامات

كما تقدم المديرية العامة بطاقة هوية مقيم للسماح بإمكانية إصدار تأشيرة كجواز سفر في حالة وجود اختلاف في التعليمات، حيث أن تأشيرة المغادرة الأخيرة صالحة لمدة 60 يومًا من تاريخ الإصدار.

كما يجب تقديم نموذج كبير وصورة من بطاقة الهوية وتغيير الصلاحية، ويتم إجراء الحجز والتأكيد من قبل إدارة الجوازات.

وفي نهاية هذا المقال وجدت إجابة السؤال الخاص بتكلفة تأشيرة المغادرة والعودة حيث أن رسوم إصدار هذه التأشيرة 200 ريال سعودي، كما قدمت هذه المقالة كم تشمل رسوم تجديد هذه التأشيرة ومعلومات مفصلة عن كيفية إصدارها عبر منصة أبشر الإلكترونية.