نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تجديد إقامة العامل عن طريق موقع وتطبيق أبشر أعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تجديد إقامة العامل عن طريق موقع وتطبيق أبشر أعمال، مع تطبيق أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية، يمكنك الاستمتاع بالعديد من الخدمات، بما في ذلك التوسعة الإلكترونية لمساكن العمال، دون الحاجة إلى الاتصال بالجهات الحكومية المختصة، تعرف على المزيد حول شروط وإجراءات تجديد تمديد إقامة العامل في هذا المقال فتابعونا.

تطبيق أبشر

توفر منصة أبشر تطبيق أبشر لمساعدة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في التعرف على الخدمات المتوفرة من خلال النظام واستخدامها بشكل أسرع وأسهل.

حتى تتمكن من تنزيل تطبيق أبشر، مع العلم أن التسجيل يتم عبر متصفح وليس تطبيق، عبر متصفح جوجل المناسب لنظام تشغيل الهاتف المحمول.

ما هي شروط ومتطلبات تجديد إقامة العمال؟

هناك بعض الشروط في حالة استيفاء العامل أو المقيم الذي يقترب من نهاية فترة إقامته في المملكة العربية السعودية لتقديم طلب تمديد فترة إقامته:

يدفع الموظفون تكلفة تمديد تصريح الإقامة وتكلفة مخالفات التأخير.

سيتعين عليك دفع ثمن المخالفات المرورية المسجلة.

يجب أن يقيم الموظفون في إقليم المملكة العربية السعودية.

تحديث بيانات الموظف في نظام الجوازات من خلال تطبيق أبشر واستخدام بصمات الموظف الشخصية من خلال النظام.

يجب أن يكون جواز سفرك ساري المفعول وقت الاستبدال.

حاليًا، لم يسجل الموظف تغيبًا عن العمل.

ما هي خطوات تجديد إقامة العامل عبر تطبيق أبشر؟

هناك عدة خطوات يجب اتباعها لتجديد إقامة العامل عبر تطبيق أبشر، ومن هذه الخطوات ما يلي:

استخدم الرابط لتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. انقر فوق خدمات مخصصة. إذا كنت مستخدمًا جديدًا، فانقر فوق تسجيل الدخول. الرجاء إدخال رقم التعريف الخاص بك وعنوان البريد الإلكتروني. ثم ادخل رقمك السري، وتأكد من احتوائه على أحرف إنجليزية كبيرة وصغيرة وأرقام. يرجى إعادة إدخال كلمة المرور الخاصة بك للتأكيد. يمكنك الآن استخدام خدمات منصة أبشر للأفراد. انقر فوق الخدمات الإلكترونية في الصفحة وحدد الخدمات الدعائية. حدد امتدادا لمقر إقامتك. ثم اقرأ التعليمات بعناية وانقر فوق “التالي”. تحديد فترة تمديد تصريح الإقامة، والتحقق من البيانات وتمديد تصريح الإقامة.

هذه هي خطوات وشروط تجديد تصريح إقامة الموظف عبر تطبيق أبشر وعليك القيام بذلك حتى تتمكن من تجديد الإقامة.

شروط تجديد اقامة العامل 1443

لتجديد تصريح الإقامة للعامل لابد من توافر مجموعة من الشروط، وعلى رأسها: