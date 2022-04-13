نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ايداع مكرمة الضمان 1443” موعد الأمر الملكي بصرفها للمستفيدين sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بايداع مكرمة الضمان 1443، حيث ما يزال البحث مستمرا في الأوساط السعودية، حيث يبحث مستفيدي الضمان الاجتماعي من جميع أنحاء المملكة عن المكرمة الملكية، وقد زاد البحث عنها بشكل كبير خاصة بعد تأخرها عن الموعد الذي كان يتوقعه الجميع، حيث زاد الجدل عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، وسنتابع معكم في هذا المقال آخر التحديثات المتعلقة بها، وسنتابع معكم كيفية التأكد من نزول الدفعة في حسابكم، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

ايداع مكرمة الضمان 1443

وتعتبر المكرمة الملكية أحد أشهر أشكال الدعم التي تعود المواطنين في جميع أنحاء المملكة الحصول عليها من الدولة في كل شهر رمضان من كل عام، حيث تصرفها الدولة للمواطنين وهذا بتوجيهات السيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

حيث تهتم الدولة بتقديم أشكال الدعم المختلفة للمواطنين، وهذا ما يظهر في قيام الدولة بعمل الكثير من برامج الدعم للمواطنين، والتي كان آخرها نظام الضمان الاجتماعي المطور.

مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1443

ومن ضمن الأشياء التي تعودنا عليها صرف المكرمة الملكية، حيث تم صرف مكرمة ملكية العام الماضي للمواطنين بشهر رمضان، والتي كانت المبالغ التي تم إيداعها للمواطنين كالتالي:

تم صرف 1000 ريال لكل مسجل أساسي في الضمان.

500 ريال سعودي لكل تابع.

ويتمنى المواطنين أن تصرف المكرمة الملكية أيضا هذا العام لهم، حيث كان صرف المكرمة العام الماضي نشر السرور بين المواطنين، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

وأما بالنسبة على شروط الحصول على المكرمة الملكية فلا يوجد شروط محددة.

حيث يجب أن تكون مستفيدا من أحد برامج الضمان الاجتماعي.

وفي حالة نزول المكرمة ستشمل الضمان الاجتماعي القديم والمطور، وهذا بعيدا عن أي شائعات أخرى.

ولكن يجب عليك في حالة اذا كنت متقدما على الضمان المطور أن يتم قبولك به قبل أن يصدر القرار بالصرف، وهذا ما تابعناه معكم في مقال الاستعلام عن أهلية الضمان المطور.

موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي

وقد تم صرف المكرمة العام الماضي بيوم 12 رمضان للمستفيدين، ولكن يتوقع أن تتأخر المكرمة في صرفها هذا الشهر، حيث إنها مرهونة بأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسوف نتابع آخر التطورات وفي حالة صدور القرار بصرفها فسنخبركم في موقع ثقفني حصريا.

موعد المكرمة الملكية

لن يكون في 12 رمضان كما في المقارنة بالسنة الماضية وقد تتأخر مثل السنوات الماضية #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/wXPCF8wFqv — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) موعد المكرمة الملكية

لن يكون في 12 رمضان كما في المقارنة بالسنة الماضية وقد تتأخر مثل السنوات الماضية #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/wXPCF8wFqv — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) April 12, 2022

التأكد من نزول الدفعة

ويمكنكم التأكد من نزول المكرمة وهذا في حالة صدور القرار الخاص بها، عن طريق اتباع الخطوات التالية: