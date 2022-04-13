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عمر شويل - جدة قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية منصة قوى لتنظيم شؤون العمل والربط بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالبلاد وتوفير كافة البيانات اللازمة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات بقواعد بيانات للباحثين عن العمل بالمملكة ، عبر قاعدة معلومات كبيرة ومتنوعة ذات موثوقيه تامة لأصحاب الأعمال والباحثين عن العمل أيضا ، وذلك ضمن رؤية شاملة للملكة 2030 ، ومن خلال مقالنا نستعرض التسجيل في منصة قوي من وزارة التنمية وكيفية تسجيل المنشآت ، والتي تتيح تسهيل التواصل بين القطاعات الخاصة والحكومة وأصحاب العمل والعمال ، وتزيد من نسبة انخراط أبناء الوطن في الوظائف المتاحة وخفض معدل البطالة بالمملكة، ومنصة قوى من وزارة الموارد البشرية تتيح خدمات التسجيل للاستفادة من خدماتها عبر الإنترنت.

التعريف بمنصة قوى

تعرف منصة قوى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي أنها منصة رقمية مثل منصة العمل المرن لكنها تعني بالربط التام بين القطاعين الحكومي والخاص وتهدف بشكل أساسي لتمكين أبناء المملكة من المواطنين السعوديين من كلا الجنسين للحصول علي فرص العمل المناسبة لهم وتوطين الفرص لأبناء الوطن وخفض معدلات البطالة في البلاد، والمنصة الرقمية ما هي إلا امتداد لمشروعات التحول الرقمي الذي ترعاه حكومة المملكة العربية السعودية لتسهيل أمور العمل واختصار الوقت الإداري والمجهود المهدر علي أصحاب الأعمال والموظفين والمواطنين والمقيمين أيضاً، ضمن خطة رقمية متكاملة تحتوي العديد من المشروعات مثل منصة تطوع المعنية بشؤون العمل التطوعي في المملكة.

التسجيل في منصة قوي من وزارة التنمية وكيفية تسجيل المنشآت

تعتبر منصة قوى الواجهة الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و التي تقدم من خلالها الوزارة خدماتها للمستفيدين بشكل وكفاءة أعلى ، وتدور أهداف منصة قوى في نطاق العمل على تمهيد بيئة عمل متكاملة تتم المشاركة فيها بتنافسية اعتماداً على الشفافية بهدف دعم الاقتصاد المحلي، وللتسجيل في منصة قوى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتبع الخطوات التالية :

الدخول للموقع الرسمي للمنصة عبر الإنترنت والضغط علي إنشاء حساب جديد.

نقوم بمليء معلومات التسجيل المطلوبة من رقم هوية وطنية وتاريخ ميلاد.

تأكيد البيانات المدخلة علي منصة قوى.

مليء معلومات البريد الإلكتروني وكلمة السر من حروف وأرقام.

وضع رمز التحقق المستقبل علي الجوال في الخانة المطلوبة بالصفحة.

يفضل أن استخدام نفس رقم الجوال المرتبط حساب أبشر الخاص بكم للاستفادة التامة من قنوات المنصة و بذلك نكون تعرفنا علي كيفية التسجيل في منصة قوى الإلكترونية.

خدمات التسجيل في منصة قوى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

العديد من الخدمات أطلقتها وزارة العمل من خلال منصة قوى مثل :

خدمات توطين النساء.

متوسط أجور السعوديين.

أيضاً ملف متوسط الاستدامة الوظيفية.

و ملف الموظفين ذوي الأجور المرتفعة .

. ومنها خدمة مؤشرات العمل :

صلاحية تمكن أصحاب العمل من رصد مؤشرات عمل منشآتهم من خلال منصة قوى.

صلاحية تمكن أصحاب العمل من رصد مؤشرات عمل منشآتهم من خلال منصة قوى. 1- خدمات التوطين :

يستطيع صاحب العمل متابعة معدل التوطين في منشأته من خلال هذه الخدمة وفق برنامج مطاقات وتعديل وضعه أيضاً.

يستطيع صاحب العمل متابعة معدل التوطين في منشأته من خلال هذه الخدمة وفق برنامج مطاقات وتعديل وضعه أيضاً. 2- خدمات المستشار الإلكتروني :

يستطيع رب العمل من خلالها التعرف على المؤشرات الحيوية لسير العمل بالمنشأة مع نصائح تعديل وضع المنشأة وزيادة وعي أصحاب العمل.

يستطيع رب العمل من خلالها التعرف على المؤشرات الحيوية لسير العمل بالمنشأة مع نصائح تعديل وضع المنشأة وزيادة وعي أصحاب العمل. 3- خدمات التقرير الشهري للمنشآت :

يطلع من خلالها صاحب العمل علي التقارير الشهرية للمنشأة ويتم إرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني من منصة قوى.

يطلع من خلالها صاحب العمل علي التقارير الشهرية للمنشأة ويتم إرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني من منصة قوى. 4- خدمات إدارة الصلاحيات :

تساعد على إضافة المستخدمين المفوضين لإدارة ملف المنشأة كما تخصص لهم الصلاحيات لإجراء معاملات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

و في منصة قوى واجه العديد من أرباب العمل في المملكة العربية السعودية مشكلة التسجيل في منصة قوى ، كحل يبحث عنه العديد من أرباب العمل في المملكة العربية السعودية ، و طريقة التسجيل في منصة قوى الإلكترونية سهلة وبسيطة.

خدمات التسجيل للمنشآت من منصة قوى

تقدم وزارة الموارد البشرية وتنمية الموارد العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة قوى الإلكترونية و التي تمكن العمال وأصحاب العمل من التعرف على جميع متطلبات العمل من خلال المنصة ويمكنهم استخراج كافة المستندات عبر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وهي:

خدمة التأشيرات المهنية الفورية

صلاحيات توفر لجميع المنشآت القدرة على طلب وإصدار تأشيرات العمالة المهنية لديها، هذه الصلاحية مخصصة للشركات والمؤسسات التي تمكنت من تحقيق نسب التوطين المطلوبة و التي تلتزم بنظام العمل وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صلاحيات توفر لجميع المنشآت القدرة على طلب وإصدار تأشيرات العمالة المهنية لديها، هذه الصلاحية مخصصة للشركات والمؤسسات التي تمكنت من تحقيق نسب التوطين المطلوبة و التي تلتزم بنظام العمل وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الخدمة الخاصة باللوائح التنظيمية للعمل

تهدف الصلاحية إلى ترتيب بيئة العمل داخل الهيئات والمؤسسات وفقًا لقوانين ولوائح العمل أملًا في خلق بيئة آمنة وفعالة للعمل من أجل رفع مستوى الوعي.

تهدف الصلاحية إلى ترتيب بيئة العمل داخل الهيئات والمؤسسات وفقًا لقوانين ولوائح العمل أملًا في خلق بيئة آمنة وفعالة للعمل من أجل رفع مستوى الوعي. خدمة إصدار شهادة السعودة

شهادة السعودة توضح نسب السعودة بالمؤسسات والمنشآت ومدى تحقيقهم لنسب السعودة المحددة حسب برنامج نطاقات وهي شهادة تعطى الفرصة لأصحاب الشركات والمؤسسات للتقدم للمناقصات الحكومية وكذلك تمكنهم من الحصول على المستخلصات المالية لتلك المشاريع.

شهادة السعودة توضح نسب السعودة بالمؤسسات والمنشآت ومدى تحقيقهم لنسب السعودة المحددة حسب برنامج نطاقات وهي شهادة تعطى الفرصة لأصحاب الشركات والمؤسسات للتقدم للمناقصات الحكومية وكذلك تمكنهم من الحصول على المستخلصات المالية لتلك المشاريع. خدمات إصدار وتجديد رخص العمل

حتى يتمكن أصحاب العمل من إستخراج وتجديد رخص العمل للموظفين غير السعوديين وتعد هذه الرخصة هي موافقة على العمل في السوق المحلي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي ضمن الأوراق المطلوبة عند إستخراج وتجديد الإقامة للوافدين.

حتى يتمكن أصحاب العمل من إستخراج وتجديد رخص العمل للموظفين غير السعوديين وتعد هذه الرخصة هي موافقة على العمل في السوق المحلي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي ضمن الأوراق المطلوبة عند إستخراج وتجديد الإقامة للوافدين. أيضاً إمكانية نقل موظف مقيم

و التي يمكن للشركات من خلالها تقديم طلبات النقل التالية: مثل تحويل موظف مقيم من مقر عمل آخر. أو تناقل موظفين مقيمين بين منشآتي. و نقل خدمات التابعين.

و التي يمكن للشركات من خلالها تقديم طلبات النقل التالية: إمكانية تغيير مهنة موظف مقيم

صلاحية يمكن من خلالها أن تقوم المنشأة بتقديم طلب تغيير مهنة الموظف المقيم حتى يتطابق العمل مع العمل الذي يؤديه في المنشأة عبر منصة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ، كمنصة موحدة متكاملة من وزارة الموارد البشرية.

كما أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة قوي برنامج نطاقات والذي نستعرضه في الفقرة التالية.

برنامج نطاقات من منصة قوى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

توفر منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية عبر موقعها برنامج نطاقات بصورة تفاعلية ويستعرض من خلاله الآتي :

نشاط الكيان في نطاقات : ويتم تصنيف الكيانات تبعاً لمعيار آيزك 4 وهو معيار دولي لتصنيف الأنشطة الاقتصادية .

حجم الكيان في نطاقات الإلكترونية : وتقسم أحجام الكيانات تبعاً لعدد العاملين بكل الشركات التابعة للكيان علي منصة قوى ، و يمكنك تحديد حجم الكيان من خلال تجميع عدد الموظفين الموجودين في المؤسسات التابعة لكل كيان بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية كالآتي :

أ : فئة صغيرة من 5 موظفين فأقل.

ب : فئة صغيرة من 6 إلي 49 موظف.

فئة متوسطة أ : من 50 إلي 99 موظف.

ب فئة متوسطة : من 100 إلي 199 موظف.

ج فئة متوسطة : من 200 إلي 499 موظف.

كبيرة : من 500 إلي 2999 موظف.

عملاقة : 3000 موظف فأكثر.

حاسبة نطاق الكيان وتعمل عن طريق إدخال عدد العمالة السعوديين وعدد الأجانب وتعطي نتائج النطاق بدون احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة كما تبين لك نسبة السعودة بالمنشأة ، وأخيراً توضح لك نصائح بالتوطين وتحسين النطاق.

كيفية تسجيل المنشآت في منصة قوي من وزارة الموارد البشرية

يمكن للهيئات المسجلة مسبقاً في نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسجيل والاشتراك بمنصة قوى للاستفادة من الخدمات المقدمة، و قريباً سيتم إتاحة صلاحيات التسجيل للمنشآت الجديدة على منصة قوى أما للهيئات المسجلة مسبقاً نتبع الخطوات التالية عبر رابط موقع الوزارة كالآتي :

تسجيل الدخول أو تسجيل مستخدم جديد لمدير الرقم الموحد أو مالك المنشأة بمنصة قوى.

اشتراك صاحب الرقم الموحد في نظام التسجيل وسداد تكاليف الاشتراك السنوية بالسداد الإلكتروني او من خلال ماكينات الصراف الآلي برقم السداد.

الوصول إلى خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتوفرة على قوى لجميع حسابات المنشآت التابعة للرقم الموحد.

بعد اشتراك مدير الرقم الموحد، يمكنه إضافة أو تفويض مستخدمين آخرين للوصول لحساب المنشأة عن طريق مبوب إدارة الصلاحيات.

حل مشكلة لائحة تنظيم العمل يتلقى بعض أصحاب العمل بالمملكة رسائل إشعارات تنبيهية بما يخص أحكام قانون العمل السعودي وضرورة وجود لوائح معتمدة من منصة قوى الإلكترونية ، ومن خلال هذه الفقرة نعرض طريقة توثيق اللائحة علي منصة قوى من وزار الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية : لابد من زيارة منصة قوى واعتماد اللائحة خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي الإشعار الخاص بتسجيل واعتماد لائحة عمل داخلية للمنشأة أو الشركة.

يقوم صاحب العمل بإنشاء ملف على منصة قوى من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم يتابع بعمل لائحة تنظيم العمل الداخلي للمؤسسة الخاصة به بما يتماشى مع النموذج الموحد الموجود علي موقع الوزارة.

وأخيراً يقوم باعتماد اللائحة من الوزارة عبر منصة قوى ليتم العمل بها أو عن طريق مكتب محاماة معتمد لدي الوزارة بعد مراجعة اللائحة من خلال المكتب قبل تقديمها للاعتماد. أهداف لوائح تنظيم العمل تهدف اللوائح التنظيمية لسير العمل بالمملكة العربة السعودية من خلال منصة قوي إلي مجموعة من المبادئ وهي : رفع مستويات الوعي التنظيمية من خلال مجموعة من الضوابط واللوائح القانونية التي تخص سير العمل. التحول الرقمي في اعتماد لوائح تنظيم العمل وتسهيل وسرعة الإجراءات. حل جزري للعديد من المشاكل العمالية الناتجة عن العقود الغير نظامية وحفظ حقوق كافة الأطراف. دمج مكاتب المحماة الممثلة للقطاع الخاص في منظومة إعداد لوائح تنظيم العمل والمراجعات.

وجدير بالذكر أن منصة قوى تهدف إلي تعزيز أهمية السعودة وإرساء وتنفيذ القوانين وأنظمة العمل في المملكة العربية السعودية وفق تحديثات قانون العمل السعودي.

شروط التأشيرات المهنية من منصة قوي

هي خدمة تمكن المنشآت من طلب وإصدار تأشيرات العمالة المهنية بشكل فوري دون الحاجة لمستندات ورقية أو زيارة أحد فروع الوزارة بالشروط التالية :

سريان السجل التجاري. ويستثنى من هذا الشرط الأنشطة التي لا تستوجب وجود سجل تجاري.

أن تكون حالة المنشأة قائمة.

يشترط سريان رخص العمل في جميع منشآت الرقم الموحد.

التزام المنشأة ببرنامج حماية الأجور.

شرط أن يكون نشاط المنشأة مسموح به لتقديم الخدمة.

جميع الكيانات الأخرى تحت الرقم الموحد في النطاق الأخضر المتوسط على الأقل أو الأخضر صغير جدًا. باستثناء الكيان الحالي في حال منشآت التأسيس ، والأخضر المتوسط أو أعلى في حال منشآت التوسع

يجب وجود رصيد كافٍ للعملية في حساب الرقم الوطني الموحد الخاص بالمنشأة في أبشر.

ويجب الالتزام بضوابط نظام العمل السعودي وما طرأ عليه من تعديلات.