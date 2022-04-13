نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار البنزين الجديدة اليوم 13/4/2022 في المملكة العربية السعودية لشهر أبريل تحديث شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة بحث العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين لشهر أبريل بعدما أعلنت شركة أرامكو السعودية عن وجود ارتفاع في اسعار البنزين لشهر ابريل، وبداء جميع المواطنين في قلق دائم وفي بحث متواصل عن أسعار البنزين الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا المقال سنوضح لكم كل الأسعار الجديدة التي قامت شركة أرامكو بطرحها في الأسواق المحلية السعودية للبنزين كل ما عليك فعله هو متابعة السطور القادمة، تابع معنا.

اسعار البنزين بالمملكة السعودية لشهر أبريل تحديث شركة أرامكو

أن يتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقاً لمجموعة من الإجراءات التي تتعلق بتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير سواء بالصعود أو الهبوط وفقاً للتغيرات في أسعار الصادرات من المملكة للأسواق العالمية، كما ان شركة أرامكو للنفط في السعودية هي الجهة الوحيدة التي تتحكم في تحديث ومراجعة أسعار البنزين في السعودية وقيمة الوقود الجديد على أن تتم تلك العملية بشكل دوري.

أسعار البنزين الجديدة

نقدم إليكم جميع أسعار البنزين الجديدة لشهر أبريل والذي يبحث عنه العديد من الأشخاص الممتلكين للسيارات بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال السعودي بشكل مبالغ فيه والآن سنقدم لكم الأسعار وهي كالتالي:

وصل سعر لتر الكيروسين إلى حوالي 0.70 ريال سعودي.

بلغ سعر لتر بنزين 95 بسعر 2.33 ريال.

غاز البترول المسال سعره حوالي 0.75 ريال سعودي.

لتر بنزين 91 بسعر 2.18 ريال سعودي.

شركة أرامكو السعودية

تقوم الشركة دائمًا بتقديم الكثير من النصح والتعليمات للمواطنين دائمًا باستخدام الوقود المناسب لسياراتهم، باعتبار أن 91 بنزينًا يصلح لمعظم السيارات الحديثة في المملكة، وعند الحديث عن بنزين أوكتان 95 فهو جدي ويتماشى مع الكثير من السيارات التي تتميز بأداء عالي، كما تحذر شركة أرعلىو الكثير من محبي السيارات من التعامل مع البنزين من نوع نوع أوكتان بسبب الكثير من المخاطر التي قد تعود علي المستخدم بسببه، لذلك ليس من الآمن استخدام وقود منخفض الأوكتان لمركبة عالية الأداء تتطلب وقودًا عالي الأوكتان، بينما لا يوجد ضرر للمحرك عند استخدام وقود عالي الأوكتان.