هل نزلت المكرمة اليوم بعد انتشار التوقعات عن موعد إيداع خادم الحرمين الشريفين لها في حساب مصارف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يترقب الآلاف من مستفيدي الوزارة من الحاصلين على راتب الضمان الاجتماعي المطور ورواتب حساب المواطن والموظفين أصحاب الدخل الشهري المنخفض وغيرهم للحصول عليها في هذا الشهر الكريم.

“هل نزلت المكرمة اليوم” الاستعلام عن رصيد الضمان والمكرمة الملكية sbis.hrsd.gov.sa

قام خادم الحرمين الشريفين بالعام الماضي بالموافقة على المكرمة التي يقدمها لمستحقي الزكاة من ابناء الوطن، وذلك في الثامن من شهر رمضان وتم صرفها للمواطنين في الثالث عشر من شهر رمضان، ومع دول الثالث عشر من الشهر الكريم بدأت الاستفسارات على تويتر وأرقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المجانية للتعرف على موعد الإيداع بالحسابات المصرفية.

المستفيدين من مكرمة الملك سلمان المالية في شهر رمضان 1443

مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بالنظام الجديد والمستفيدين على النظام القديم، بشرط تحديث البيانات للتثبت من الاستحقاق.

الذين يحصلوا على راتب حساب المواطن ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق المكرمة وهو الراتب الشهري أقل من 3000 ريال.

الموظفين أصحاب الدخل الشهري المنخفض، اقل من الحد المانع، أو العاطلين الذين يبحثوا عن العمل، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات مستفيدي الضمان.

كيف أعرف أن المكرمة الملكية نزلت

ليتم التعرف على نزول المال المخصص باسم مكرمة خادم الحرمين، والذي يقدر بألف ريال لرب الاسرة و500 ريال لكل فرد تابع، بالدخول على حسابي في رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستعلام عن رصيد الضمان، للتعرف على نزول راتب الضمان أو أموال في الحساب المصرفي للمستفيد، وهو الحساب الذي قام بتسجيله من قبل وحصل على رقم الغيبان الخاص به وسجله في الضمان المطور.

خطوات الاستعلام عن نزول المكرمة الملكية